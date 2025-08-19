Orbán Viktor megszorításokat rendelt el a lakhatási program beindításáért

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM), annak háttérintézményei és a tárcához tartozó programok a kárvallottjai annak, hogy a kormányzat megemelte a Lakhatási Tőkeprogram keretösszegét. Mivel a gazdasági növekedés alaposan elmarad repülőrajtként elhíresült várakozásoktól, így a keretösszeg emelésére úgy kerül sor, hogy más előirányzatokból történik az átcsoportosítás, az erre vonatkozó kormányhatározatot hétfőn este hirdették ki a Magyar Közlönyben.

A megszorítások fő célpontja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, melynek beruházásaiból vonnak el 4,1 milliárd forintnyi előirányzatot.

Az NGM fejezeti kezelésű előirányzatai közül a turisztikai fejlesztési kiadások 4,5 milliárd, az iparfejlesztési kiadások 3,4 milliárd, a technológiai fejlesztési kiadások pedig 1 milliárd forinttal csökkennek.

Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság működésre 340 millió, beruházásra 350 millió forinttal költhet kevesebbet. A Nemzeti Filmintézettől 280 millió forintot vonnak el, míg a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó cégek 217 millió forintból kevesebbel számolhatnak. Nemzeti Akkreditál Hatóság költségvetése 23 millió forinttal csökken és maga az NGM is 42 millió forinttal költhet kevesebbet beruházásokra.

Az NGM tőkealapok feletti tulajdonosi joggyakorláshoz kapcsolódó beruházásaira 6,5 milliárd forinttal jut kevesebb, míg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő az előirányzottnál 2 milliárd forinttal kevesebbet költhet beruházásokra.

A Nemzeti Tőkeholdingnak szánt 35 milliárd forinthoz a hiányzó részből 7 milliárd forintot az előző évek kötelezettségvállalással le nem kötött összegeit tartalmazó Központi Maradványelszámolási Alap 7 milliárd forintja, illetve a költségvetés központi tartalékából 5,2 milliárd forint ad.