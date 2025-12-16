Marczingós László: tudatos és célzatos a Kúria bankmentő magatartása

Az ügyvédi oldalamat a bírói kar előszeretettel követi és sokan kapva kapnak az alkalmon, ha kamarai panaszt, vagy büntető feljelentést kreálhatnak ellenem – írja blogbejegyzésében Marczingós László.

A devizahitelesek szabadságharcosaként is emlegetett ügyvéd összeállította a nevéhez kötődő tavaszi európai uniós bírósági ítéletet követő magyar bírósági joggyakorlat legsúlyosabb gócpontjainak elemzését, Mint írja, arra kell rámutatnia,

„a Kúria nem egyszerűen nem eléggé felkészült szakmailag, hanem egy teljes évtizede tudatos és célzatos a bankmentő magatartása”.

A jogi szakember emiatt büntető feljelentést tett

„ismeretlen tettesekkel szemben, akik hivatali visszaélést és más bűncselekményeket olyan szervezett keresek között követtek el, melyet a Harmadik Birodalom rémtettei óta nem láttunk. E bűncselekménysor felöleli az igazságszolgáltatást, és az állam más szerveit is”

– olvasható Marczingós László oldalán. A dokumentum tanúsága szerint a feljelentést az ügyvéd Orbán Viktor miniszterelnöknek, Varga Zs. Andrásnak, a Kúria elnökének és Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyésznek címezte.

A jogász megjegyzi, nem kapott semmilyen konkrét meghívót Lázár Jánostól a kért egyeztetésre, ezért lépett így. Ismert, Lázár János építési és közlekedési miniszter az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága előtti éves tárcavezetői meghallgatásán azt mondta, szerinte a bankoknak kötelességük lenne fizetniük a devizakárosultak számára.

„Az elmúlt hetek-hónapok olyan iszonyatosan contra legem, önkényes bírói magatartást halmoztak fel, mely elviselhetetlen és szakmailag kezelhetetlen. A társadalom apátiában szenved, mások plüss macikkal törnek hatalomra, csak éppen azok nem teszik a dolgukat, akiknek hatékony jogvédelmet kellene biztosítaniuk” – zárul Marczingós László blogbejegyzése.