Még a gyengén muzsikáló uniós átlaghoz sem tudtunk közelíteni négy év alatt

Magyarország a 27 uniós tagállam között a 23. helyet foglalja el, ha a vásárlóerő-paritáson egy főre jutó GDP-t az uniós átlaghoz viszonyítjuk – írja az Mfor. A gazdasági szaklap az Eurostat adatai alapján rámutat,

a mutató az uniós átlag 76 százalékán áll, és ez 2022 óta egyetlen százalékponttal sem emelkedett.

Magyarország csak Bulgáriát (68 százalék), Görögországot (68 százalék), Lettországot (71 százalék) és Szlovákiát (75 százalék) előzi meg, Horvátország és Románia van közvetlenül előttünk 78-78 százalékkal.

Ausztriában az egy főre eső GDP vásárlóerő-paritáson az uniós átlag 110 százalékára rúg, a lista élén óriási előnnyel két nyugati ország, Luxemburg (239 százalék) és Írország (237 százalék) áll.

A lap azt is kimutatta, tíz év alatt, azaz 2015 óta az egy főre jutó GDP vásárlóerő-paritáson 6 százalékponttal közelítette az uniós átlagot. A 2004-ben csatlakozott tíz ország közül az utóbbi tíz évben Szlovákia 3 százalékponttal távolodott az EU átlagától, és Csehország is csak 3 százalékponttal tudott közelíteni. Lengyelország viszont ugyanezen időszak alatt 11 százalékpontot javított.

A nagy vesztesek az unió nagy gazdaságai: a németek 11, a franciák 8 százalékpontot rontottak 2015 óta. A németek így az uniós átlag 115 százalékán állnak, míg a franciák az átlag alá, 98 százalékra csúsztak.