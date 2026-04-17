Még egy tolnai körzetet elbukott a Fidesz

Nemcsak Süli Jánossal, hanem Csibi Krisztinával szemben is fordított az eredményen a Tisza jelöltje. Szijjártó Gábor a szavazatok 100 százalékának összesítése szerint 20 086 voksa (46,58 százalék) lett, míg Csibi Krisztina 19 433 szavazatot (45,07 százalék) szerzett. A külképviseleti voksok választóköri bekeverése előtt még a fideszes jelölt vezetett 422 szavazattal, ez fordult át a tiszás aspiráns 653 voksnyi előnyévé.

Hasonló fordulat várható még Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 6. választókerületében (Nyírbátor és vonzáskörzete), ahol Simon Miklós (Fidesz) mindössze 174 vokssal áll jobban Barna-Szabó Tímeánál (Tisza), itt 2534 szavazatról nem tudjuk, kire adták le a választók.

Jelen állás szerint a Tiszának 139 mandátuma van, a Fidesznek 54, a Mi Hazánknak pedig 6.