Még el sem indult az Otthon Start, máris itt a negatív meglepetés

A szeptember elsejével induló, a hitelfelvevőknek rendelettel 3 százalékos kamatot kínáló Otthon Start program hatására 3-5 százalékkal emelkedtek az ingatlanárak – mondta a 24.hu-nak Balogh László. Az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője

cáfolta azokat a kincstári optimizmussal átitatott kormányzati megszólalásokat, hogy a 100, illetve 150 millió forintos árkorlát, valamint a 1,5 millió forintos négyzetméterár-korlát megakadályozta volna az áremelkedést.

Balogh azt közölte,

„Budapesten 3–3,5 százalékos áremelkedés történt a program bejelentése óta”.

Hozzátette, ingatlanonként eltérő az emelkedés mértéke, a társasházi lakásoknál ez a szint, de a családi házaknál és az ikerházaknál lassabb a tempó. Azt is megjegyezte, a külső kerületekben, a panellakások esetében az ingatlanárak emelkedése nyilván számottevőbb, mint az ötödik kerületi lakásoknál, ahol a magas négyzetméterárak miatt az ingatlanok jelentős része amúgy is kiesik abból a körből, amely alapján az Otthon Start programot igénybe lehetne venni.

