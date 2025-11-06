Még szeptemberre sem érkezett el az a „fantasztikus év”, amit Orbán Viktor tavaly ilyenkor megígért

2025 szeptemberében az ipari termelés volumene 1,3 százalékkal meghaladta, míg

munkanaphatástól megtisztítva 1,5 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól.

A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 1,3 százalékkal nagyobb volt a 2025. augusztusinál – írja csütörtök reggeli gyorstájékoztatójában a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Mint részletezik, a feldolgozóipari alágak többségében csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A legnagyobb súlyú alágak közül a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, illetve az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása bővült, ugyanakkor a járműgyártásban, valamint a villamos berendezés gyártásában (ide tartozik az akkumulátorgyártás is – a szerk.) visszaesés következett be.

Az ipari termelés az év első kilenc hónapjában 3,4 százalékkal kisebb volt, mint 2024 azonos időszakában

– olvasható a KSH tájékoztatójában.

A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás az előző hónaphoz képest 1,3 százalékkal nőtt – zárul a hivatal jelentése.

Az adat nem okozhatott nagy meglepetést. Ugyanis mint arról korábban beszámoltunk, a bruttó hazai termék (GDP) a harmadik negyedévben is csupán 0,6 százalékkal tudott emelkedni.