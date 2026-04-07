Rossz hírek érkeztek húsvét után

Az ünnepek után áremelkedéssel indul a hét. A benzin piaci ára bruttó 3 forinttal, a gázolaj ára bruttó 18 forinttal kerül majd többe – tájékoztat a Holtankoljak.

Az autós szaklap azt írja, kedden ezekkel az átlagárakkal találkozhatunk a benzinkutakon:

– 95-ös benzin: 685 forint/liter,

– gázolaj: 780 forint/liter.

Legutoljára március 27-én változtak az üzemanyagok nagykereskedelmi árai, akkor a benzinért 4, a gázolajért 8 forinttal kellett kevesebbet fizetniük a kutaknak, mint az azt megelőző napon. Azóta a benzin átlagára 6, a gázolajé 8 forintot csökkent.

A védett ár a 95-ös benzin esetében továbbra is 595, a dízel esetében 615 forint.

Kedden a Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára 110 dollárra nőtt, míg az iráni konfliktus miatt megemelkedett árú, a hazai finomítókban használt Urals kőolaj hordónkénti ára 121 dollár fölött volt. Ugyanekkor a bankközi devizapiacon a dollárért 330, az euróért 381 forintot kellett fizetni.