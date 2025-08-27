Megnyugodhatunk: most már aztán tényleg biztonságos lesz Sulyok Tamás Facebook-oldala

A Sándor-palota állítása szerint lefolytattak egy vizsgálatot annak érdekében, hogy kiderüljön: hogyan kerülhetett ki a Kreml számára kellemetlen szó Sulyok Tamásnak a kárpátaljai rakétatámadás sérültjei iránti szolidaritási bejegyzéséből. Mint arról lapunk beszámolt, a köztársasági elnök (tartalmilag egyébként helyénvaló) posztja először „orosz rakétatámadást” említett, majd nem sokkal később az jelző nélküli „rakétatámadásra” módosult.

A Sándor-palota akkor azzal védekezett, „a változtatásra azért került sor, mert az államfő hivatala részletes megerősítést a támadás körülményeiről még nem kapott, de Sulyok Tamás fontosnak tartotta, hogy az elsők között fejezze ki mély együttérzését”.

Az államfő hivatala most közleményében azt állítja, lefolytattak egy vizsgálatot. Ennek részleteiről, következményeiről nem írnak, a tájékoztatás csak ennyit közöl:

„A köztársasági elnök Facebook-oldalán megjelent – a Munkácsot ért rakétatámadást érintő –, majd később módosított poszt ügyében lefolytatott vizsgálat következményeként a Sándor-palota Kommunikációs Igazgatósága olyan biztonsági garanciákat hozott létre, amelyek nemcsak minimalizálják, de a jövőben ki is zárják a hibalehetőségeket.”

Az orosz hadsereg a munkácsi Flex elektronikai üzemére csütörtök hajnalban mért rakétacsapást, melyben több tucat munkavállaló sérült meg. Emellett a szinték kárpátaljai Hárspatakot is dróntámadás érte aznap reggel.