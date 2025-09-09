Mégsem a külügyminisztert küldik tárgyalni Budapestre Zelenszkijék

Szijjártó Péter hétfői bejelentésével szemben mégsem jön a héten Magyarországra Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter – ez derült ki a Külgazdasági és Külügyminisztérium Telexnek küldött válaszából.

Hétfőn még úgy tűnt, Ukrajna Szibihát küldi tárgyalni Budapestre, most azonban a lap érdeklődésére a Külgazdasági és Külügyminisztérium azt válaszolta,

„a jelenlegi információk alapján az ukrán kormány végül Tarasz Kacska Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettest delegálta a budapesti tárgyalásra, amelyre várhatóan csütörtökön kerül majd sor”.

A portál felidézi, Tarasz Kacska pár hete Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszterrel is tárgyalt, a magyar miniszter beszámolója szerint a kárpátaljai magyarság helyzete, Magyarország energiabiztonsága és Ukrajna európai ambíciói egyaránt napirendben szerepeltek.