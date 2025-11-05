Megszorítás: az agglomerációs közlekedésen spórol Orbán Viktor

Orbán Viktor aláírásával hárommondatos kormányhatározat született a H5-ös (szentendrei) HÉV-vonal felújításáról a kedd éjszakai Magyar Közlönyben. A dokumentumot a „költséghatékony műszaki felújítás” és a „racionalizált műszaki tartalom” kifejezések tarkítják, melyek kiverték a biztosítékot Vitézy Dávidnál.

A Podmaniczky Mozgalom budapesti frakcióvezetője Facebook-bejegyzésében azt írja,

a „racionalizálás” elmaradó műszaki tartalmat jelent.

Mint írja, értesülései szerint veszélyben a budapesti állomások akadálymentesítése (Békásmegyer, Margit híd), az érdemi csomóponti fejlesztések, közös busz- és HÉV-állomások Pomázon vagy Szentendrén, az érdemi városi integráció, zöldítés, a XXI. század derekán elvárható építészeti minőség, illetve törölnék a lehetőséget az esztergomi vonalról való beközlekedésre a Batthyány tér felé, ami az esztergomi vonal kapacitásának bővítéséhez kellene.

Felidézi, a Budapest Fejlesztési Központtal évekig dolgoztak a terveken, amit 2022-ben Lázár János leállított, és azóta sem történt semmi. Az ellenzéki várospolitikus szerint most a lebutított műszaki tartalommal kiírnak egy építési közbeszerzést,

hogy a kampányban legyen mit mondani.

Vitézy Dávid szerint az építési és közlekedési miniszter a saját beruházási törvényét sem veszi komolyan: csak részletes kiviteli tervek alapján lehetne vállalkozásba adni egy ilyen munkát. Itt ilyesmi nincs, sőt, még a korábbi tervezési fázisok sem készültek el.

„Ez csak kontár kapkodás így”

– húzza alá a Podmaniczky Mozgalom vezetője, aki ironikusan hozzáteszi, a többi HÉV-vonalon még racionalizálás sincs:

„a H6, H7, H8, H9 vonalakon (a ráckevei, a csepeli, a gödöllői és a csömöri vonalak – a szerk.) belátható időn belül már nem is ígérik a felújításukat és az új járműveket sem”.

A minap arról számoltunk be, a szentendrei vonalra a jelenleginél kisebb és gyengébb minőségű HÉV-szerelvényekre írtak ki közbeszerzést.

Vitézy Dávid felteszi a költői kérdést is: az autópályák ezermilliárdjai kapcsán miért nem racionalizálnak?

Szintén megkérdezi: a Mohácsi híd kapcsán a 400 milliárdos beruházási költséget vajon miért nem kellett racionalizálni?