Mi lesz veled, Diósgyőri Acélművek?

Nyílt levélben kezdeményezte Kovács Imre István, a Jobbik miskolci szervezeti vezetője egy nemzetközi urbanisztikai tervpályázat kiírását a Diósgyőri Acélművek (DAM) területének teljes megújítása céljából. A jobbikos várospolitikus, aki levelét Tóth-Szántai József miskolci polgármestere mellett Juhász Roland és Czipa András megválasztott tiszás országgyűlési képviselőknek is címezte, úgy véli, a városvezetésnek a legkiválóbb hazai és nemzetközi szakembergárdát kell bevonnia, amely
– képes egy összetett, nagy léptékű városfejlesztési projekt előkészítésére,
– a leromlott ipari területben nem problémát, hanem lehetőséget lát,
– víziót alkot – és azt mérnöki pontossággal meg is tudja valósítani,
– összehangolja az urbanisztikai, építészeti és műszaki szempontokat,
– tiszteletben tartja Miskolc múltját, miközben a jövőt építi,
– élhető, modern, ugyanakkor miskolci identitású városrészt tervez.
Kovács nyílt levelében arra tesz javaslatot, hogy a DAM területén megvalósuló fejlesztés
– munkahelyeket teremtsen,
– élhető lakókörnyezetet biztosítson,
– rendezett és működő köztereket hozzon létre,
– járuljon hozzá a város önbecsülésének visszaépítéséhez.
A kezdeményezés illeszkedik a városvezetők által is hangsúlyozott együttműködési szándékhoz, és konkrét lehetőséget kínál arra, hogy a politikai konszenzus kézzelfogható fejlesztésekben jelenjen meg.
„Miskolc túl sok időt vesztett el. Elég volt a félbehagyott fejlesztésekből és a papíron létező tervekből! Olyan várost kell építeni, ahol a közterületek nem szégyenfoltok, hanem valódi közösségi terek. Ahol a fiatalok nem elvándorolnak, hanem jövőt látnak”
– áll a jobbikos politikus levelében.