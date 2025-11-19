Miért csak a választásig lehet boltokban fizetni SZÉP-kártyával?

Volt olyan időszak, amikor az emberek a SZÉP-kártyás vásárlásaik 30 százalékát hideg élelmiszerre költötték, ami jó volt az embereknek, jó volt a vállalkozásoknak is – mondta parlamenti interpellációjában Dudás Róbert. A Jobbik képviselője emlékeztetett, ennek eltörlése után összesen hat alkalommal javasolta a rendelkezés visszavezetését, melyet a kormánypárti képviselők a „nem időszerű”, „nem erre való” és hasonló kifogásokkal utasították el. Ideális helyzet lenne, ha a SZÉP-kártyán levő összeget a magyar emberek wellnessre, kikapcsolódásra, vacsorára fordítanák, de – tette hozzá – a fenti adatok alapján a valóság az, hogy a SZÉP-kártya sokaknak nem luxus, hanem az egyetlen plusz bevételi forrás.

Az a tény, hogy a kormányzat december 1-jétől április 30-ig tartó időszakra vezetik vissza azt a népszerű intézkedést, hogy SZÉP-kártyával a boltokban is lehessen vásárolni, az azt jelenti, hogy a Fidesz-kormány csak a választásokig kíván élni ezzel a pozitív üzenettel.

„Államtitkár úr, erre szükség volt régebben is, szükség lett volna, szükség van most is és szükség lenne a választások után is, függetlenül attól, hogy milyen kormány alakul”

– mutatott rá a jobbikos honatya, aki azt kérdezte,

miért pont jövő év április 30-ig lesz hatályban ez a kedvező rendelkezés.

Az interpellációra Fónagy János, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, miniszterhelyettes válaszolt, aki azt mondta, a SZÉP-kártya célja főleg az életminőség javításához kapcsolódó szolgáltatások elérhetőségének bővítése volt. Közölte, szeptemberig 338 milliárd forintot töltöttek fel a munkaadók SZÉP-kártyára, míg a költések összértéke mintegy 361 milliárd forintra rúgott, ebből szeptemberben több mint 33 milliárd forintot költöttek el, míg a feltöltések összege 27,4 milliárd forint volt. A legtöbb bevételt szeptemberben is a balatoni szálláshelyek köszönhették a SZÉP-kártyának – mondta Fónagy János.

Az államtitkár szerint a SZÉP-kártya felhasználhatósága bolti vásárlásra azt a célt szolgálja, hogy az indokolatlan áremelkedéseket letörjék.

A választ a jobbikos képviselő nem fogadta el, ugyanis – mint fogalmazott –

„ez nem következetes gazdaságpolitika, pusztán politikai időzítés”.

Ha most segít az embereken, akkor segített volna három éve, illetve segítene a választások után is – hangsúlyozta, kiemelve, nem kapott választ arra a kérdésére, miért csak a választásig tart ez az egyébként helyes intézkedés. Dudás Róbert úgy vélte, ha a parlament törvényi erőre emelné a SZÉP-kártya bolti felhasználhatóságát, az lenne az igazi és hosszú távú megoldás.

