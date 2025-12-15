Adorján Béla: Migránsmunkások vagy tisztességesen megfizetett magyar dolgozók?

A címben említett mondat nem is kérdés. Nekünk, magyaroknak. Ahogyan a NER-es fejvadászcégeknek sem. Csak a két válasz egymás szöges ellentéte.

A kormány kommunikációja szerint Magyarországon minden rendben van a migránsmunkásokkal. Orbán Viktor tolmácsolásában:

„csak annyi munkavállalási engedélyt adunk ki, amennyi betöltetlen álláshely van.”

A Jobbik évek óta figyelmeztet: a NER-hez kötődő fejvadászcégek mágnesként vonzzák az idegen munkásokat – sokszor óriási számban, válogatás nélkül. Ezek az emberek nem a magyar gazdaság hiányzó munkaerőhelyeire érkeznek, hanem oda, ahol a cégeknek egyszerűen jobban megéri olcsó, kiszolgáltatott és könnyen irányítható munkaerőt alkalmazni.

Az eredmény? A magyarok helyett külföldiek dolgoznak.

A bérek alacsonyan maradnak, hiszen az olcsó munkaerő leszorítja azokat. A magyar dolgozó versenyhátrányba kerül saját hazájában.

És ha mindez nem lenne elég: Orbán Viktor nemrég arról beszélt, hogy a migránsmunkások akár állampolgárságot is kaphatnak. Azok a migránsmunkások, akiket nem a magyar gazdaság igénye hozott be, hanem a NER-fejvadászok profitérdekei.

A kérdés tehát egyszerű: mit tehet egy magyar munkavállaló? A kormány válasza: alkalmazkodj, tűrj, fogadd el – vagy szedheted a sátorfádat. Sajnos ezt sokan már meg is tették. Sok százezren.

A Jobbik válasza ezzel szemben:

fel kell adni végre a neoliberális gazdaságpolitikát, és vissza kell térni a valódi, munkavállaló-központú nemzeti konzervativizmushoz.

Mert mi lenne a valódi nemzeti politika? A magyar dolgozó megbecsülése és a tisztességes bérek biztosítása.

Annak elérése, hogy ne a kizsigerelt, olcsó migránsmunkás legyen az elsődleges opció, hanem a magyar ember munkája legyen az érték. Különösen úgy, hogy az uniós statisztikák szerint a magyarok az egyik legtöbbet dolgozó nemzet Európában.

Csak éppen ezt a kormány nem bérekkel, hanem külföldi konkurenciával hálálja meg.

A Jobbik konkrét, azonnal megvalósítható javaslatokkal állt elő: a férfiak is mehessenek el 40 év munkaviszony után nyugdíjba, ahogy a nők. A teljes munkaidős foglalkoztatásnál legyen teljes SZJA-mentes a túlóra! Ha valaki túlórára kényszerül, akkor legalább kapja meg a munkája valós értékét, ne az állam húzza le róla a bőrt.

A vita tehát nem ideológiai, nem elméleti, hanem nagyon is gyakorlati: Magyarországnak magyar dolgozókra vagy olcsó vendégmunkások tömegeire épülő gazdasága lesz? Jövőre erről is döntünk.

(A szerző a Jobbik elnöke.)