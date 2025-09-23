Milliárdos lett az MNB-buliból, szociális áron bérelhet lakást a Várnegyedben

25 műemléki lakás eladásáról dönt csütörtökön rendkívüli ülésen a Budavári önkormányzat Gazdasági bizottsága, a 444-hez eljuttatott előterjesztés szerint a legérdekesebb a Dísz téren lévő, 2. emeleti 170 négyzetméteres lakás, melyet jelenleg Somlai Bálint bérel szüleivel és testvérével.

Somlai Bálint neve az MNB-ügyekből lett ismert, cégét, a RAW Development Kft.-t a jegybanki megbízások tették naggyá, 2024-ben például 67 milliárd forint volt a cég bevétele.

Somlaiék ezt a 170 négyzetméteres lakást a 298,4 milliós becsült piaci ár helyett 44,8 millió forintért vehetik meg az előterjesztés szerint, ami 263 ezer forintos négyzetméterárat jelent

– írja a lap. Hozzáteszik, ennyi pénzért Budapesten 25-35 négyzetméteres lakásokat lehet kapni, a város külsőbb, illetve kevésbé felkapott részein. Azt is megjegyzik, két évvel ezelőtt Somlai 179 millió forintért hirdette különleges Ferrariját, most ennek a pénznek a negyedéért vehet lakást a budai Várban.

Az előterjesztésből az is kiderül, hogy

Somlaiék szociális lakbért fizetnek az önkormányzatnak.

Ennek oka, hogy a rendszerváltás után meg lehetett venni az önkormányzati bérlakásokat, a budavári műemlék épületben lévőket azonban nem. Cserébe ők „szociális” lakbért fizettek, ami azt jelentette, hogy nem vizsgálták, a jövedelmi viszonyokat, így nem tudni, ki az, aki valóban rászoruló volt. Emellett „örökbérleti” jogot is szereztek, Eladni tehát nem, csak örökíteni vagy elcserélni lehetett ezeket a kedvezményes örökbérleti lakásokat. A lap felidézi, Bayer Zsolt, Rákay Philip és Palkovics László is ily módon fizetett szociális bérleti díjat várbeli lakásáért.

A Váregyedet hosszú fideszes vezetés után 2019 és 2024 között V. Naszályi Márta vezetésével liberális városvezetés irányította, tavaly azonban a választók visszaszavazták a fideszes kerületvezetést, a polgármester Böröcz László lett.