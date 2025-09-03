Mint dögre a legyek, úgy szállt rá a kormány Budapest pénztárcájára

Azt követően, hogy egy pécsi bíróság másodfokon eltörölte a Fővárosi Törvényszék által még decemberben elrendelt azonnali jogvédelmet,

a Magyar Államkincstár szerdán reggel máris 4,5 milliárd forintot emelt le

a Fővárosi Önkormányzat számlájáról – erősítette meg a Magyar Hang érdeklődésére Kiss Ambrus főigazgató. Az inkasszó a 2024. decemberi szolidaritási hozzájárulást érinti, a 2025. május és augusztus közti időszakra vonatkozó jogvédelem továbbra is érvényben van.

A mostani inkasszó nyomán a főváros folyószámlájának egyenlege közel 70 milliárd forint, ami – tette hozzá Kiss Ambrus – a kamatkötelezettségeket is megemeli, vagyis ennyivel tudnak kevesebbet fordítani működésre.

A vita eredője, hogy a kormány számítási módszerei szerint a fővárosnak rendszeresen jóval magasabb összegű szolidaritási hozzájárulást kell fizetnie, mint amennyi normatív támogatást a kötelezően előírt feladatai után kap. A városvezetés szerint ez az Alaptörvénynek abba a passzusába ütközik, mely szerint az önkormányzattól a saját bevétele nem vonható el.