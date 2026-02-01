Molnár Ferenc: itt az idő, hogy Újpest újra a fejlődés útjára lépjen!

Molnár Ferencet indítja a Jobbik a főváros 12. számú egyéni választókerületében, mely Újpestet és Angyalföld egy részét fedi le – tájékoztatott közleményében az ellenzéki erő.

Molnár Ferenc nem a politikai elitből érkezik – írják. A Jobbik jelöltje volt fizikai munkás és szellemi alkalmazott, dolgozott a fémiparban, a kereskedelemben, és jelenleg is az építőiparban tevékenykedik. Vállalkozóként és munkavállalóként is nagy tapasztalattal rendelkezik, mert átélte az ország gazdasági válságait – teszik hozzá a tájékoztatásban.

Az ellenzéki képviselőjelölt úgy véli, Újpest a főváros gyöngyszeme: fekvésénél fogva alkalmas arra, hogy virágzó, a belvárostól független „kisváros” legyen. Egy hely, ahol helyben van a kórház, a jól fizető munkahely, a biztonságos otthon, a sportos és kulturális élet.

„Sajnos az elmúlt évtizedek Újpestet is megviselték, de itt az idő, hogy a kerület újra a fejlődés útjára lépjen!”

– értékelt Molnár Ferenc, aki szerint ehhez új gondolkodásmódra és olyan képviselőre van szükség, aki nem pártközpontoknak, hanem az újpestieknek felel.

Molnár Ferenc szerint

saját, korszerű kórházra van szükség,

elfogadhatatlan, hogy a kerület lakóinak máshová kelljen utazniuk az alapvető vagy sürgősségi ellátásért. Emellett rámutat arra is,

a Városközpontban a parkolás szinte lehetetlen,

a metróállomás környéke jelenleg fuldoklik az autóktól, melyre egy háromszintes parkolóház lehetne a megoldás.

A panellakások modernizálása sem tűrhet halasztást, minden lakást fel kell zárkóztatni a kor követelményeihez.

Az ellenzéki párt felidézi, a Jobbik mind a 106 egyéni választókerületben önálló jelölttel méretteti meg magát az április 12-i választáson, és önálló országos listát is állít.