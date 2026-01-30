Orbán Viktor: ha nincsenek új rendőrviccek, az azt jelenti, hogy felértékelődik a szakma

A nagy hideg miatt januárban 30 százalékkal vagy afölött nőtt volna a családok rezsiszámlája – mondta Orbán Viktor a Kossuth rádióban tartott beszélgetésben. A kormányfő úgy véli, a januári rezsistop nélkül Magyarországon családok „százezerszámra” kerültek volna fizetésképtelen helyzetbe. Felidézte, a rezsicsökkentés rendszere a profit egy részét elvonja az energiacégektől, és visszajuttatja a családokhoz.

A rezsistopról szóló döntés hátteréről a kormányfő annyit árult el, hogy a számlázási rendszerekben „épeszű ember nem igazodik ki”, ezért a legegyszerűbb módszert választották:

a fogyasztás 30 százalékát elengedik.

A különféle fűtési módot használókra és különféle számlázási rendszerben fizetőkre vonatkozó szabályokat ebben a cikkünkben részleteztük:

A miniszterelnök kifejtette, a rezsicsökkentés alapja az olcsó energia, amit az oroszoktól tudunk megvenni. Emlékeztetett, három megállapodást kellett megkötnie ennek folytatásához:

– Donald Trumpot meggyőzte a vezetékes szállítás fontosságáról így az amerikai szankciók alóli mentességről,

– megállapodott Vlagyimir Putyinnal a szállításról,

– Recep Tayyip Erdoğan török elnökkel pedig a szállítási útvonal biztonságáról egyeztetett.

Orbán Viktor úgy vélte, aki azt mondja, hogy a rezsicsökkentést fenn tudja tartani orosz energia miatt, az nem mond igazat.

Arról, hogy egy uniós rendelet értelmében 2027-től egyetlen uniós tagállam sem importálhat orosz energiahordozót, úgy vélekedett, ebben „összjáték van Brüsszel és Ukrajna között”, de szerinte Brüsszel nem állíthatna fel olyan szabályt, hogy a tagállamok nem vehetnek orosz energiát. Orbán Viktor azt mondta, ennek tiltásához szankciós döntés kell, az pedig egyhangúságot igényel. Felidézte, Brüsszel szerint ez nem szankció, hanem kereskedelempolitikai döntés, de

a kormányfő úgy érvelt, tartalmát tekintve valójában szankciós döntés született.

Ukrajna finanszírozásával és uniós csatlakozásával kapcsolatban a miniszterelnök azt mondta, ha Ukrajna EU-tag lenne, háború lenne Európában is, ezért Ukrajna tagsága nemcsak rövid távon, hanem sehogy sem támogatható. Szerinte követni fogják a magyar utat a nyugati tagállamok is, mint fogalmazott, „előbb-utóbb a nyugat-európai országok is fel fognak lázadni”, de előtte meg kell nyerni a választást itthon – kampányolt a közrádióban Orbán Viktor. Rámutatott, Európa védvonala a NATO határa, ami a kelet-közép-európai országok keleti határát jelenti. Szerinte az elmúlt 15 évben nemzeti kormány volt Magyarországon, ezért „hozzászoktunk, hogy védve vagyunk a brüsszeli marhaságokkal szemben”.

A rendőrök, katonák, tűzoltók és egyéb fegyveres szervek tagjainak juttatott hathavi fegyverpénzről a kormányfő azt mondta, jár nekik, mert jól végzik dolgukat. Emlékeztetett, esküjük szerint a rendőrök életük kockáztatásával, a katonák életük feláldozásával is megvédik a hazát. A miniszterelnök szerint

ha nincsenek új rendőrviccek, az azt jelenti, hogy felértékelődik a szakma.

A beszélgetés itt nézhető meg: