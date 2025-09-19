Most Észtország légterét sértették meg az oroszok, de sokkal durvábban

Három orosz MiG–31-es vadászrepülőgép péntek reggel 12 percig engedély nélkül tartózkodott Észtország légterében, a Finn-öböl felett. Az incidenst az észt kormány közleményben jelentette be – szemlézte az Index írja az index.hr cikkét.

Észt lapok azt írják, a repülőgépek nem tartottak kétirányú rádiós kapcsolatot az észt légiforgalmi irányítással. Emiatt az észt külügy bekérette az orosz ügyvivőt és

tiltakozó jegyzéket

adtak át neki.

„Oroszország már négy alkalommal sértette meg idén Észtország légterét, ami önmagában elfogadhatatlan. De a mai behatolás, amikor három vadászgép hatolt be légterünkbe, példátlanul brutális”

– fogalmazott Margus Tsahkna külügyminiszter, hozzátéve „Oroszország növekvő kísérletei a határok tesztelésére és fokozódó agressziója ellen gyors politikai és gazdasági nyomásgyakorlás-fokozással kell válaszolni”.

Az észt hadsereg meg is erősítette, hogy

az orosz vadászgépeket olasz F–35-ös repülőgépek fogták el,

amelyek az észtországi Amariban állomásoznak, és a Balti-tenger feletti légtérfelügyelet misszió keretében szolgálnak.

Alison Hart, a NATO szóvivője közleményében így fogalmazott: „A mai nap folyamán orosz repülőgépek megsértették Észtország légterét. A NATO azonnal reagált és elfogta az orosz gépeket. Ez az orosz felelőtlen viselkedés újabb példája, és a NATO azon képességének bizonyítéka, hogy válaszolni tud”.

Korábban Lengyelország és Románia légterét is megsértette az orosz hadsereg pilóta nélküli repülőgépekkel.