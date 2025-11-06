Most kell összefogniuk a devizakárosultaknak a sikerért

Szombaton 16 órától a budapesti Nyugati téren tartja a Devizás Igazság Napja nevű demonstrációt a Z. Kárpát Dániel és Marczingós László vezette Banki Károsultak Fogyasztóvédelmi Szövetsége (BKFSZ). A két helyszínes rendezvényt egy fáklyás vonulás fogja összekötni, a megjelentek a Nyugati térről a Szabadság téri Bank Centerhez vonulnak majd, ahol szintén lesznek beszédek.

Ismert, Marczingós László tavasszal ért el átütő sikert az Európai Unió Bíróságán (EUB), mely kimondta,

ha egy szerződés érvénytelen, mert tisztességtelen kitételt tartalmaz, akkor azt jogalkotási úton sem lehet érvényessé nyilvánítani.

Az tisztességtelen passzus pedig nemcsak a már-már unalomig ismételt „árfolyamkockázati tájékoztatás hiánya” lehet, hanem az egyoldalú szerződésmódosítás vagy a szerződésben külön-külön alkalmazott devizavételi és -eladási árfolyam alkalmazása is.

Tehát akiknél folyósításkor az alacsonyabb, vételi árfolyamot használta a pénzintézet, míg törlesztéskor a magasabb, eladási árfolyamot, annak a szerződése érvénytelen, a devizahiteles törvényekkel sem lehetett volna megváltoztatni, nemhogy öt-tíz-tizenöt évvel későbbi középárfolyamon forintosítani.

Hiszen ki az a szerencsétlen, aki szerződéskötéskor aláírta volna, hogy a 165 forintos svájcifrank-árfolyamon folyósított hitelét 250 forintos árfolyamon kell visszafizetnie?

Szimbolikus: a Nyugati térről a Bank Centerhez

A menet szimbolikus. Az EUB döntése után ugyanis

a kormányzat fülét-farkát behúzva próbálta elhárítani magától a több százezer szerződést érintő ítéletet,

és arra ösztökéltek, ki-ki pereljen újra. Azok is, akik egyszer már életük éveit, vagyonuk jelentős részét perköltségre fordították.

A devizások ez elleni első nagy közös megmozdulása ugyancsak a Nyugati téren volt, több száz tiltakozó gyűlt össze a rekkenő júliusi hőségben, és bejelentették, összefognak egy társadalmi szervezetben.

A szervezet végül a Banki Károsultak Fogyasztóvédelmi Szövetsége nevet kapta, melynek tiszteletbeli elnöke a devizakárosultak szabadságharcosaként is emlegetett Marczingós László, elnöke pedig a devizások ügyét az Országgyűlés plénuma elé vivő jobbikos honatya, Z. Kárpát Dániel lett. Az egyesület nemcsak a Lex Marczingós törvényi szintre emeléséért küzd, hanem térítésmentesen jogi ismereteket is oktat, valamint jogsegélyt is nyújt például kilakoltatások esetén. A BKFSZ céljairól részletesen beszélgettünk Z. Kárpát Dániellel ebben az interjúnkban:

A vonulás pedig a Bank Centernél fog véget érni. A bankszektor ugyanis – noha éves szintű profitja eléri a 2000 milliárd forintot – elérte, hogy a Kúria az EUB mindenkire teljes egészében és közvetlenül kötelező érvényű ítéletét csak részben tekintse érvényesnek. Így a nyár közepi jogegységi döntésük azt mondja ki, csak azokra a szerződésekre vonatkozik az érvénytelenség, ahol nem volt vagy nem volt megfelelő az árfolyamkockázati tájékoztatás. Ez pedig nyilvánvalóan szűkíti az EUB döntésének hatályát.

A Kúria határozatára a legenyhébb jelzők a „vérlázító”, „felháborító”, „arcpirító”, „elképesztő” és „hallatlan”. Persze nincs mit csodálkozni, hiszen a banki extraprofit terhére menne, ha kiderülne,

már lezárt szerződések százezrei érvénytelenek, és minden kamat, költség, díj, jutalék, valamint természetesen árfolyamnyereség, amit a bank beszedett a fogyasztótól, visszajár, ez az összeg pedig könnyen lehet, hogy hét számjegyű lesz.

Márpedig visszajár, függetlenül attól, hogy a szerződő élt-e az elő- vagy végtörlesztés lehetőségével, forintosítással újabb milliókat gomboltak-e le róla, elvitték-e a házát, megromlott-e az egészsége, ne adja Isten, kilátástalanságában az öngyilkosságba menekült.

Ha ezt a devizások egyesével mondják el, akkor hangjukat elviszi a szél.

Ha azonban teli torokból, különböző hangszínen, de együtt kiáltjuk, akkor az a Karmelita mégoly vastag falain is át kell, hogy szűrődjön.

Legyünk hát minél többen szombaton 16 órakor a Nyugati téren, majd a Bank Center előtt! Élő és lejárt devizások, le az utcára! Devizások ismerősei, hozzátartozói, ki a térre! Ha összekapaszkodunk, egy célért indulunk el, akkor senki se lökhet félre!