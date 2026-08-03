Paks bedőlt. Váratlan volt? Dehogy volt váratlan. Utalva a JÉGER vitára, viszonylag pontos és hosszútávú időjárás és vízállás előrejelző rendszer áll rendelkezésre...

A Fidesz sok történelmi bűnt követett el, ez is közéjük tartozik. A jelenlegi kormány ennek a Fidesznek a holdudvarát képezte, ha nem is teljesen, szóval ezért is lehetett sejtése a történtekről...

Ettől még ez a rendkívüli energiabiztonsági kockázat nem a jelenlegi kormány hibája. Azt remélem senki sem vitatja, hogy kiszámítható volt a bekövetkezett probléma.

Ezért kérdezem türelmes tisztelettel:

- miért nincs hazai finanszírozású vissza nem térítendő kiserőmű-telepítési pályázat?

- mikor indulnak újra az EU-s lakossági kiserőmű-telepítési pályázatok?

- mikor kezdődik meg gőzerővel a villamoshálózat fejlesztése?

- mikor történik intézkedés a kiserőmű telepítés rendkívül nehézkes engedélyeztetési eljárásának egyszerűsítésére?

- mikor lesz könnyen elérhető a szigetüzem létrehozása a lakosság számára?

Mert a Dunában nem lesz több víz, csak azért, mert mi úgy szeretnénk. Az önellátás viszont saját akaratunkból megteremthető.

Én a magam részéről már évekkel ezelőtt igyekeztem felkészülni az energia (és más alapfeltétel) függőség megszüntetésére napelemek és egy 10 kw-os tároló akkumulátor felszerelésével (ezt a jelek szerint bővíteni kell). Jó lenne, ha ezt minél több háztartás képes lenne megcsinálni.

Hadd áradjon az energia minden háztartásból! Ez viszont már csak a jelenlegi kormányon múlik!