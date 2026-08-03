Paks bedőlt. Váratlan volt? Dehogy volt váratlan. Utalva a JÉGER vitára, viszonylag pontos és hosszútávú időjárás és vízállás előrejelző rendszer áll rendelkezésre...
A Fidesz sok történelmi bűnt követett el, ez is közéjük tartozik. A jelenlegi kormány ennek a Fidesznek a holdudvarát képezte, ha nem is teljesen, szóval ezért is lehetett sejtése a történtekről...
Ettől még ez a rendkívüli energiabiztonsági kockázat nem a jelenlegi kormány hibája. Azt remélem senki sem vitatja, hogy kiszámítható volt a bekövetkezett probléma.
Ezért kérdezem türelmes tisztelettel:
- miért nincs hazai finanszírozású vissza nem térítendő kiserőmű-telepítési pályázat?
- mikor indulnak újra az EU-s lakossági kiserőmű-telepítési pályázatok?
- mikor kezdődik meg gőzerővel a villamoshálózat fejlesztése?
- mikor történik intézkedés a kiserőmű telepítés rendkívül nehézkes engedélyeztetési eljárásának egyszerűsítésére?
- mikor lesz könnyen elérhető a szigetüzem létrehozása a lakosság számára?
Mert a Dunában nem lesz több víz, csak azért, mert mi úgy szeretnénk. Az önellátás viszont saját akaratunkból megteremthető.
Én a magam részéről már évekkel ezelőtt igyekeztem felkészülni az energia (és más alapfeltétel) függőség megszüntetésére napelemek és egy 10 kw-os tároló akkumulátor felszerelésével (ezt a jelek szerint bővíteni kell). Jó lenne, ha ezt minél több háztartás képes lenne megcsinálni.
Hadd áradjon az energia minden háztartásból! Ez viszont már csak a jelenlegi kormányon múlik!