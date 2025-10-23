Murányi Levente: Kádár János Mansfeld Péteren keresztül üzente a fiataloknak, nem engedik, hogy a kommunizmus ellen lázadjanak

A fővárosi Mansfeld Péter-szobornál tartotta ünnepi megemlékezését a Jobbik az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján.

„Nem csupán 1956 hőseire emlékezik, hanem a honlapra ad valamiféle reményt” – mondta Adorján Béla pártelnök, aki szerint a politika szétszabdalta a nemzet egységét, gonosz módon, tiszteletlenül bánik az ’56-osok vérével, és – csakúgy, mint a Jobbikot néhány évvel ezelőtt – megpróbálják az országot szétforgácsolni.

„A Jobbik visszatért a nemzeti öntudat útjára, a Jobbik visszatért a nemzeti függetlenség útjára, és a Jobbik visszatért a nemzeti tudat útjára”

– hangsúlyozta a pártvezető.

Adorján Béla azt is közölte, sikeres választási eredmény esetén Murányi Levente ’56-os szabadságharcost delegálja az Országgyűlésbe. A forradalmárt a Jobbik a Vác központú Pest vármegye 11. választókerületében indítja egyéni országgyűlési képviselőjelöltként, mely azért jelentős, mert szintén van jelentős váci kötődése Brusznyai Árpád 1956-os mártírnak, Murányi Levente pedig Vácott raboskodott ’56-os tevékenysége miatt.

„Egy öntudatára ébredt, tiszta tudatú és művelt nemzetet képtelen bármilyen politikusnak szerteforgácsolnia”

– hangsúlyozta Adorján Béla.

A megemlékezéssel egybekötött sajtótájékoztatón Murányi Levente felidézte, Mansfeld Pétert a Márciusban Újra Kezdjük (MUK) mozgalomban betöltött szerepéért is felelősségre vontak, ő maga pedig szintén részese volt ennek a szerveződésnek. Az ’56-os veterán Méltatta Mansfeld Pétert, úgy vélte, keményebb volt, ezért bosszút álltak rajta.

„Rajta keresztül üzent Kádár János a fiataloknak: azt, hogy lázadtok a kommunizmus ellen, még nektek sem engedjük meg”

– mondta Murányi Levente. A forradalmár arra is emlékeztetett, az MSZMP főtitkára azt üzente a hóhérnak, lassan hajtsa végre Mansfeld Péter kivégzését, hogy minél többet szenvedjen, ezért a szabadságharcos fiatal 12 percig küzdött a halállal.

Egy éve Murányi Levente a miniszterelnök politikai főtanácsadójának forradalmárokat becsmérlő kijelentéséről beszélt az N1 TV-nek:

A Jobbik hordozza 1956 lyukas zászlaját, és vallják a pesti srácok jelszavát:

„Ruszkik, haza!”

– mondta a megemlékezésen Brenner Koloman, a párt elnökhelyettese, országgyűlési képviselője. Aláhúzta, van Magyarországon jobbik választás, van tisztes nemzeti oldal, amelyik nem a nemzet megosztására játszik, nem gyűlöletet kelt, értékeiért kiáll, megemlékezik hőseiről, és

soha nem hagyja, hogy aktuálpolitikai szempontok miatt a valóságtól eltérőt mondjanak a történelmi igazságokról.

Az ellenzéki politikus azt ígérte, hogy pártja képviselőjelöltjei, mint például Murányi Levente azt a jelszót vallják, hogy „egy a nemzet”.

A megemlékezés végén a párt elnöke, elnökhelyettese és Murányi levente képviselőjelölt a megemlékezés koszorúját helyezte el Mansfeld Péter szobránál, valamint mécsest is gyújtottak a kivégzett ’56-os fiatal emlékére.

A megemlékezés itt tekinthető meg: