Nem hittük, hogy megtörténhet: elhunyt Chuck Norris

Péntek reggel családja körében elhunyt Chuck Norris – tudatták a színész, harcművész Facebook-oldalán szerettei. A halál körülményeit szeretnék magánügyként kezelni.

„A világ számára harcművész, színész és az erő szimbóluma volt. Számunkra pedig odaadó férj, szerető apa és nagyapa, csodálatos testvér, valamint családunk középpontja volt”

– áll a bejegyzésben.

Chuck Norrist nemrég kórházba szállították, és a róla szóló viccek egyből szárnyra is keltek, például hogy már meg is gyógyította sz orvosokat stb. Családja hálás a rajongóktól érkező imákért és támogatásokért.

Isten nyugosztalja!