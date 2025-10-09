Nagy Márton balegyenese után csak lassan tér magához a forint

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben – jelentette az MTI.

Az euró hét órakor 391,04 forinton állt, alacsonyabban a szerda esti 391,75 forintnál. A dollár jegyzése 337,58 forintról 335,79 forintra csökkent, a svájci franké pedig 420,88 forintról 419,47 forintra süllyedt.

Az euró jegyzése 1,1646 dollárra erősödött a szerda esti 1,1606 dollárról.

Mint arról korábban beszámoltunk, Nagy Mártonnak egy konferencián elmondott szavai után a magyar fizetőeszköz látványos zuhanásba kezdett, az euró szerda reggel hét órakor 393,35 forinton állt, a dollár jegyzése 338,06 forint, a svájci franké pedig 422,73 forint volt. A kedélyek csak a jegybank alelnökének szavai után nyugodtak meg.