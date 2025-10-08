Nagy Márton szavai padlóra küldték a forintot és az egekbe Varga Mihály vérnyomását

Az euró kedden reggel hét órakor 388,54 forinton állt, a dollár jegyzése 332,20 forint volt, a svájci frankért 417,47 forintot kellett fizetni.

A nap folyamán egy konferencián Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter arról beszélt,

„nem arról van szó, hogy a pozitív magyar reálkamatnak el kellene tűnni, ennek fent kell maradnia, viszont túl magas a magyar reálkamat”.

Szerinte alacsonyabb reálkamat esetén is el lehet érni az inflációs célt, az árfolyam stabilitása is fennmaradhat, valamint az ország finanszírozása is stabil marad.

Orbán Viktor miniszterelnök egy hétfői interjúban többek között azt is mondta, hogy miniszterelnökként nem szabad kommentálnia a jegybanki dolgokat, de megemlítette, hogy szerinte az egekben van a kamat, és szerinte a kamatcsökkentés sokkal lassabban fog történni, mint ahogy a kormány szeretné, mert Varga Mihály MNB-elnök óvatos.

A tárcavezető szavai után a forint árfolyama látványos gyengülésbe kezdett: kedden este hat órára 393,47 forintra emelkedett az euró, 337,07 forintra a dollár, 422,96 forintra a svájci frank árfolyama.

Tehát pár óra leforgása alatt a forint 1,3 százalékot gyengült az euróval, 1,5 százalékot a dollárral és 1,3 százalékot a svájci frankkal szemben.

A miniszter szavaira Banai Ádám, a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikáért felelős ügyvezető igazgatója reagált. Leszögezte, a stabil forint nemcsak az inflációs cél elérésének feltétele, hanem a gazdasági szereplők bizalmának alapja is, ehhez pedig az infláció lassítása kell, amihez stabil monetáris politika szükséges. „A jegybank szerint a forint árfolyamának stabilitása vált a monetáris politika egyik legfontosabb tényezőjévé” – húzta alá, hozzátéve:

határozottan kiállnak a kamatszint fenntartása mellett,

elutasítva a kormányzati jelzéseket. Kiemelte, a jegybank célja, hogy

a szigorú kondíciók fenntartásával 2027-re tartósan elérje az inflációs célt, miközben megőrzi a pénzügyi és árfolyamstabilitást.

Az euró szerda reggel hét órakor 393,35 forinton állt, alacsonyabban a kedd esti 393,47 forintnál. A dollár jegyzése 337,07 forintról 338,60 forintra emelkedett, a svájci franké pedig 422,96 forintról 422,73 forintra süllyedt.

(Mfor, MTI, Portfolio nyomán)