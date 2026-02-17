Tanberger Tibor: „A Balaton nem üzlet, hanem nemzeti kincs!”

A Siófok központú Somogy vármegye 4-es számú egyéni választókerületében Tanberger Tibor indul a választásokon a Jobbik képviselőjelöltjeként – olvasható a nemzeti párt közleményében. Mint írják, Tanberger Tibor közel hatvanévesen, kétgyermekes családapaként, konzervatív értékrenddel és szilárd nemzeti öntudattal indul a parlamenti megmérettetésen. A térség problémáit és lehetőségeit személyes tapasztalatból ismeri.

A választókerület Ádándtól Zimányig 71 települést foglal magában. Ez a vidék, a somogyi dombság a maga mezőgazdaságával és állattenyésztésével hazánk egyik stratégiai területe áll a Jobbik közleményben. Bár az itt élők szorgalma példás, az ágazat jelenlegi állapota és a megélhetési színvonal messze elmarad a lehetőségektől. Tanberger Tibor kiemelt feladatának tartja a somogyi gazdák támogatását és a vidéki életminőség fejlesztését.

A jobbikos jelölt hangsúlyozza,

a Balaton nem üzlet, hanem nemzeti kincs!

A körzet egyik fele a Balaton délvidéke, amely turisztikai szempontból hazánk élvonalába tartozik. A tó sorsa és jövője azonban nem válhat egyéni érdekcsoportok játékszerévé – húzza alá Tanberger Tibor.

„A Balaton vizének mennyisége és tisztasága a turizmus és a helyi gazdaság alapja”

– vallja a Jobbik jelöltje, hozzáfűzve, a megváltozott éghajlati körülmények között alapjaiban kell újragondolni a hazai vízkincs-gazdálkodást. A Sió-csatorna és a Balaton vízkészletének kezelése során kizárólag a közjót és a természetvédelmet szabad szem előtt tartani.

Tanberger Tibor úgy látja, turizmus a közösséget szolgálja: el kell érni, hogy a Balaton-parti fejlesztések ne a kiváltságosok luxusát, hanem a helyi lakosok és a pihenni vágyó magyar családok érdekeit szolgálják.

A Jobbik országos listát állít az április 12-i választásra, és mind a 106 egyéni választókerületben önálló jelöltet indít. A nemzeti erő vasárnap tartotta kampánynyitó rendezvényét, ahol bemutatták a Normális Magyarországot! címet viselő választási programjukat is.