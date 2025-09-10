Nagyon kínosan reagált a magyar külügyér a NATO-t ért orosz dróntámadásra

Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter a fehérorosz fővárosból, Minszkből posztolt, már-már kínosan kikerülve a lengyel légtérben lelőtt orosz drónok említését.

„Ha valamikor, hát most van szükség a párbeszédre!

A háború eszkalációs kockázata egyre súlyosbodik, most kell hideg fejjel, józan ésszel gondolkodni és cselekedni!

Európának békére van szüksége, mi ezt képviseljük mindenhol!!”

– áll a magyar diplomácia első emberének rövid, a katonai provokációt egyetlen szóval sem említő Facebook-bejegyzésében.

Mint arról reggel beszámoltunk, eddig példátlan provokáció érte a NATO-t, Nyugat-Ukrajna támadás során ugyanis több orosz drón megsértette a lengyel légteret. Az objektumokat a lengyel légvédelem lőtte le.