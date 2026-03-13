Négy nap alatt másodszor is hozzányúltak a védett üzemanyagárról szóló rendelethez

Megint módosult az üzemanyagok védett áráról szóló rendelet, ez a Magyar Közlöny csütörtök esti számából derült ki.

Az egyik fontos változás, hogy védett ár alkalmazható az úgynevezett telephelyi fogadóhelyre történő kiszállítás során. Így például

a BKV vagy a Volán autóbuszait sem kell benzinkúton teletankolni ahhoz, hogy az alacsonyabb gázolajárat lehessen alkalmazni.

A másik fontos változás, hogy – az első változtatástól eltérően –

az automata kutaknál is alkalmazható lesz az üzemanyagár-sapka akkor is, ha a jogosultságot nem emberi személyzet, hanem valamilyen gép ellenőrzi.

Szintén változás, hogy

ha a járműnek nincs rendszáma, de a benzinkút személyzete bármilyen okirattal meggyőződött a magyar honosságról, védett árral értékesíthető az üzemanyag.

