Száraz lábbal a Duna közepén – Hová tűnt Magyarország vize?

Adorján Béla, a Jobbik elnöke a Duna kiszáradt medréből jelentkezve mutat rá a magyar vízügyi katasztrófa valódi okaira. Elemzésében visszatekint a történelmi döntésekre – a Monarchia terveitől Mosonyi Emil koncepcióján át a Bős–Nagymarosi vízlépcső elszalasztott lehetőségéig –, és leleplezi az évtizedes politikai mulasztásokat.

A videóból kiderül:

• Miért állt meg a Túr és a Batár folyása?

• Miért nem megoldás a „prófétaszerű” utólagos okoskodás a közösségi médiában?

• Hogyan váltotta fel a szakmai vízmegtartást a politikai populizmus?

• Milyen azonnali lépésekkel (fenékküszöbök, tározók) lehetne még megmenteni, ami megmaradt?

A videót itt tekintheti meg: Hová tűnnek a vizeink?