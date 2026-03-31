Nem ellenőrizetlen hitelességű papírok, hanem ez okozhat újabb áremelést

Az iráni parlament biztonsági bizottsága jóváhagyta azt a tervet, hogy a Hormuzi-szoroson áthaladó hajókra vámot vessenek ki, ez nemzeti valutában, rialban történne – jelentette az IRIB iráni állami rádió- és televízió képviselői beszámolók alapján.

A bizottság egyik tagját, Modzstaba Szárét idézve az IRIB arról számolt be, hogy a terv kifejezetten megtiltja az amerikai és izraeli, illetve az Iránnal szembeni szankciókban részt vevő országok hajóinak az áthaladását. Az intézkedés az Európai Unió hajóira is kiterjed – jegyezte meg. A bizottságban elfogadott tervet a parlamentnek is jóvá kell hagynia.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter a Fox Newsnak adott interjújában korábban úgy nyilatkozott, hogy az Egyesült Államok visszaszerzi az irányítást a Hormuzi-szoros felett, szabad hajózást biztosítva ezzel.

Az amerikai miniszter elmondta, hogy naponta egyre több hajó halad át a szoroson, mivel az egyes országok egyelőre megállapodásokat kötnek az iráni rezsimmel. Idővel azonban az Egyesült Államok visszaveszi az irányítást a szorosok fölött, és szabad lesz a hajózás, akár amerikai kísérőkkel, akár nemzetközi kísérőkkel – tette hozzá.

