Nem sokan tudják, de így lehet spórolni a tanévkezdésen

Akár gyermekenként 58 160 forintot is visszakaphatnak a szülők gyermekenként, és már nemcsak a tanévkezdéshez, hanem az egész tanév során megvásárolt iskolaszerek árából. A lehetőségre az egészségpénztáraknál elhelyezett megtakarításoknak az úgynevezett önsegélyező lába ad lehetőséget.

Az intézkedés nem új, jó pár évtizede bevezették, ám sokáig viszonylag kevesen éltek vele. Ennek oka – a szűkös anyagi kereteken túl – az volt, hogy

– egyrészt az egészségpénztári egyenlegnek az önsegélyező lába csak akkora összegig volt felhasználható, amennyi legalább 180 napja a pénztári számlán volt,

– másrészt csak az iskolakezdés időszakában megvásárolt kiadásokat lehetett elszámolni.

A közelmúltban ezt a két kitételt eltörölték, így

az egész tanév során lehet az önsegélyező keret terhére az iskolához szükséges eszközöket vásárolni, és akár a pénztárba csak az előző nap befizetett összeg is felhasználható rá.

De hogyan lesz ebből visszatérítés? – merül fel a kérdés. Nos, az állam az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárba befizetett összeg 20 százalékát, de legfeljebb 150 ezer forintot adójóváírásként visszatéríti a megtakarítónak a személyi jövedelemadójából. Az iskolakezdésre rendelkezésre álló keret

gyermekenként évente a minimálbér, azaz idén 290 800 forint.

Vagyis amikor a szülő mondjuk gyermekeinek vesz iskolatáskát, füzeteket, ceruzát, körzőt, vonalzót, akkor ezekről számlát kér, majd azt a szükséges igazolásokkal együtt eljuttatja a pénztárhoz. Elszámolható kötelező olvasmány is, sőt zenetagos vagy sporttagozatos nebuló esetén az ehhez szükséges hangszerekre vagy sporteszközökre is él a lehetőség. Az idei nyártól pedig már digitális eszközökre, így laptopra, nyomtatóra, tabletre is elszámolható az önsegélyező egyenleg.

Két gyermek esetén elköltött 581 600 forint esetén kétszer 58 160 forint, azaz 116 320 forint jár vissza.

A visszatérítés az adóévi személyi jövedelemadó (szja) elszámolását követő 30 napon belül, tehát már a következő évben történik meg. Az szja-bevallás határideje fő szabály szerint május 20., az adóhatóság által elkészített bevallások ekkor „élesednek”. (Mivel a pénztár adatot szolgáltat az adóhatóságnak a befizetésekről, így a bevallási tervezet már tartalmazza a visszatéríthető összeget is.) Így a fenti, két gyerek beiskolázása után visszajáró több mint 116 ezer forint júniusban érkezik meg, és fontos kiemelni, hogy

a pénz az egészségpénztári számlára jön, azt nem lehet saját bankszámlára kérni.

Aki azonban például már februárban saját maga elkészíti az adóbevallását, az már márciusban a pénztári számlán láthatja a visszatérített összeget. Ez a pénz pedig azonnal felhasználható akár újabb iskolai eszközökre, melyek után a következő évben is jár az adó-visszatérítés.

Bizony, itt van az ügy „hátulütője” is: mivel az édesanyák adómentessége kibővül, így a nulla forint szja-ból nem tudnak igénybe venni adójóváírást. Lapunk korábban publicisztikában

javasolta, a családi adókedvezményhez hasonlóan az általuk befizetett tb-járulékból vehessék igénybe a megtakarítás után járó adójóváírást.

A pontos szabályoknak, a szükséges igazolásoknak, a számlán feltüntetendő adatoknak az egyes egészségpénztárak honlapján érdemes utánajárni.