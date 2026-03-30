Nézze csak, milyen idő lesz húsvétkor!

A hét első felében még erősen felhős, borult lesz az ég, többfelé lehet eső, és az erős szél mellett a hőmérséklet kedden csak 6 és 11 Celsius-fok között alakul. Szerdától csökken a csapadék esélye és melegedés kezdődik, húsvétvasárnap már többnyire napos időre van kilátás 15-20 Celsius-fokos csúcshőmérséklettel – derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.

Hétfőn jobbára erősen felhős vagy borult marad az idő. Az ország keleti kétharmadán többfelé várható eső, zápor, a legtöbb – tartós – csapadék nagyobb eséllyel a déli tájakon hullhat, egyes körzetekben jelentős mennyiség is összegyűlhet, míg nyugatabbra kevesebb helyen eshet. Az északi, északnyugati szél többfelé lesz erős, de viharos lökések már csak a Balatonnál és Sopron térségében valószínűek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 7 és 13 fok között várható, északkeleten, keleten lehet ennél pár fokkal melegebb, míg a tartósan csapadékos helyeken hidegebb idő.

Kedden túlnyomóan borult lesz az ég, és több helyen várható eső, zápor, a csapadék esélye az Alpokalján és a Kisalföldön a legkisebb. Az északi, északnyugati szél többfelé megerősödik, a Nyugat-Dunántúlon, a Bakony és a Balaton térségében viharossá fokozódik. A hőmérséklet hajnalban 1 és 6, délután 6 és 11 fok között alakul.

Szerdán is többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd északkelet felől csökken a felhőzet, késő estére a legtöbb helyen már gyengén felhős idő várható. Helyenként eső, zápor is kialakulhat, de délután már minimális a csapadék esélye. Az északkeleti szél többfelé megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 0 és plusz 7, délután 9 és 15 fok között lesz.

Nagycsütörtökön változóan felhős idő valószínű többórás napsütéssel, de néhol előfordulhat záporeső. Az északi, északkeleti szél többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. Hajnalban 0 és plusz 7, délután 10 és 16 fok közötti hőmérséklet valószínű.

Nagypénteken is változóan felhős időre van kilátás többórás napsütéssel, néhol zápor előfordulhat. Az északi, északnyugati szél időnként megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 1 és 6, délután 12 és 17 fok között valószínű.

Nagyszombaton többnyire napos időre van kilátás gomolyfelhőkkel, amelyekből néhol kisebb zápor is előfordulhat. Az északi, északnyugati szél időnként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és plusz 7, a legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul.

Húsvétvasárnap többnyire napos időre van kilátás gomolyfelhőkkel, de csapadék nem várható. A délnyugati szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 1 és plusz 6, a legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között várható.

(MTI)