Jön a „nőuralom” a parlamentbe?

„A valaha volt legnagyobb és legerősebb frakció vezetésére Bujdosó Andrea képviselő asszonyt, az eddigi fővárosi frakcióvezetőnket javaslom” – írta Facebook-posztjában Magyar Péter, a választásokon győztes Tisza Párt elnöke, leendő miniszterelnök.

Bujdosó Andrea eddig a Fővárosi Közgyűlés képviselője volt a Tisza színeiben. Az április 12-i választáson a Pilisvörösvár központú Pest vármegye 3. választókerületben indult, és magabiztosan verte meg Menczer Tamást, a Fidesz kommunikációs igazgatóját. Bujdosó 40 789 voksot gyűjtött be (58,24 százalék), míg Menczerre csupán 23 798-an szavaztak (33,98 százalék).

Hétfőn pedig szintén a Facebookon azt közölte Magyar Péter, hogy az új Országgyűlés elnökének Forsthoffer Ágnest jelöli.

Forsthoffer Ágnes a Balatonfüred központú Veszprém vármegye 2. választókörzetet nyerte meg a fideszes Hegedűs Barbara ellenében. Forsthoffer 34 377 vokssal (57,29 százalék) győzött, míg Hegedűs 21 304 szavazatot (35,40 százalék) söpört be.

A múlt hét csütörtökén az a sajtóértesülés látott napvilágot, hogy az oktatási tárca élése Rubovszky Rita korábbi iskolaigazgató kerülhet, azonban ezt az információt még senki nem erősítette meg. Magyar Péter azt mondta, az oktatási mellett a kulturális miniszteri pozícióra is több jelöltjük van

A Fideszt korábban számos helyről érte az a vád, hogy túlzottan férfiközpontú, kevés hölgy közéleti szereplőnek adnak lehetőséget. A két legismertebb női politikusuk, Novák Katalin és Varga Judit a kegyelmi ügy néven ismert botrány után volt kénytelen távozni a közéletből. Rajtuk kívül Szentkirályi Alexandra és Vitályos Eszter mint kormányszóvivők voltak a bukott kormánypárt ismert női arcai.

Az Országgyűlésnek 2002 és 2009 között az MSZP-s Szili Katalin személyében már volt női elnöke. Szili 2015-től Orbán Viktor miniszterelnöki megbízottja, majd főtanácsadója volt, emellett a Pécsi Tudományegyetemet fenntartó Universitas Qinqueecclesiensis Alapítványban kurátor.