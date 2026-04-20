Miniszterekről tett bejelentést Magyar Péter

Várhatóan tizenhat minisztériumból fog állni a Tisza-kormány – jelentette be hétfő délelőtti Facebook-videójában Magyar Péter. Ismertette, délutáni sajtótájékoztatóján hét miniszter személyéről tesz bejelentést, így a külügyi, a pénzügyi, a gazdasági és energetikai, az egészségügyi, a honvédelmi, az élő környezetért felelős, valamint az agrár- és élelmiszer-gazdaságért felelős tárcák vezetőinek személyét fogja megnevezni.

Hozzátette, a héten folytatja a kormányalakítási tárgyalásokat és újabb kormánytagokat fog megnevezni.

Ez azt is jelenti, hogy a leendő kormányfő egyelőre nem döntött arról, valóban Rubovszky Ritát nevezi-e ki oktatási miniszternek.

Magyar Péter megerősítette, a frakcióülésen döntenek arról, Bujdosó Andreát válasszák a Tisza frakcióvezetőjének, és Forsthoffer Ágnest jelöljék az Országgyűlés elnökének.