Megint jó hír érkezett

Tovább csökken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára – írja a Holtankoljak. Kedden a benzinért bruttó 6 forinttal, a gázolajért pedig bruttó 14 forinttal kell majd kevesebbet fizetni literenként a kiskereskedőknek. Így tovább szűkül az olló a piaci árak és a védett árak között itthon.

Az autó portál szerint hétfőn az alábbi piaci átlagárak tapasztalhatóak a hazai kutakon:

– 95-ös benzin: 672 forint/liter,

– gázolaj: 728 forint/liter.

Legutóbb múlt csütörtökön csökkent az üzemanyagok piaci nagykereskedelmi ára, akkortól a benzin literjéért 8, a gázolaj literjéért pedig 24 forinttal kell kevesebbet fizetniük a kutaknak. Az akkori piaci fogyasztói árakhoz képest hétfőn a benzin literje 14, a gázolaj literje pedig 44 forinttal lett alacsonyabb.

A védett árak továbbra is érvényben vannak.

Hétfőn kora délután a Brent típusú nyersolaj világpiaci ára hordónként 95 dollár volt, az Urals ára hordónként 103 dollár alá esett. Szintén ekkor a bankközi devizapiacon egy dollárért 307,2, egy euróért pedig 361,5 forintot kellett fizetni.