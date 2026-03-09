Ő lett Irán új vezetője

Irán Szakértői Gyűlése Modzstaba Hameneit nevezte ki apja, Ali Hamenei ajatollah helyére az ország új legfelsőbb vezetőjének – jelentette vasárnap az állami média.

Modzstabát, a befolyásos Forradalmi Gárdával szoros kapcsolatban álló hitszónokot az iráni kormányzó réteg régóta apja lehetséges utódjának tekintette. Ali Hamenei az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni csapásai során halt meg.

Donald Trump amerikai elnök korábban úgy nyilatkozott, hogy Modzstaba Hameneit nem fogadja el utódként. Világossá tette, hogy olyan vezetőt akar Irán élén látni, aki „harmóniát és békét” hoz az ország számára. Hangsúlyozta azt is, hogy elutasít minden olyan személyt, aki Ali Hamenei politikáját folytatná, mert az azt jelenthetné, hogy az Egyesült Államoknak akár öt éven belül újabb háborúba kell bocsátkoznia Iránnal.

Ali Hamenei az Irán elleni légicsapások első napján halt meg. Ezután az országban háromfős vezetői tanácsot hoztak létre az ideiglenes irányításra. Ez egy reformista elnökből, az igazságszolgáltatás keményvonalas vezetőjéből és egy önkéntes félkatonai erő jogtudós vezetőjéből áll.

A legfelsőbb országvezetőt most a „szakértők gyűlése” választotta ki, amely 88 iszlám tudósból áll, akiket a rezsim iránti hűségük alapján válogattak össze.

(via Reuters)