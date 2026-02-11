Olyan fog történni csütörtökrön ami ebben a hónapban még soha!

Csütörtökön a benzin nagykereskedelmi ára továbbra is változatlan marad, ellenben a gázolajjal, ami bruttó 3 forinttal kerül majd kevesebbe literenként – írja a Holtankoljak. Az autós szakportál statisztikái szerint szerdán így alakultak a kutakon az átlagárak:

– 95-ös benzin: 560 forint/liter,

– gázolaj: 576 forint/liter.

Legutoljára majdnem két hete, január 31-ére változtak az üzemanyagok nagykereskedelmi árai, akkor a gázolajért kellett a kutaknak literenként 3 forinttal többet fizetniük. A fogyasztói árak viszont úgy alakultak azóta, hogy a benzin literje átlagosan 5 forinttal csökkent, míg a dízelért literenként 2 forinttal többet kell a benzinkutak pénztáránál hagynunk.