Orbán: megindítjuk a nemzeti utat követő gazdaságpolitikát – Lukács: a repülőrajt gyorsabban omlott össze, mint a kötcsei papírdoboz

Hagyományosan Orbán Viktor felszólalásával kezdődött el hétfőn a parlament őszi ülésszaka. A miniszterelnök beszéde elején gratulált Kapu Tibor magyar űrhajósnak, és az űrutazást lehetővé tevő, a nyilvánosság előtt ismeretlen szakemberek tucatjainak, kormányzati vezetőnek és Ferencz Orsolya miniszteri biztosnak is, aki szavai szerint kiérdemelte az

„űrispán”

megnevezést – számolt be az MTI.

Magyarország nem akarja, hogy az Európai Unió harcban álljon, ezért nem támogatja Ukrajna uniós tagságát sem – mondta Orbán Viktor.

A kormányfő jelezte: nyáron a kormánynak foglalkoznia kellett Magyarország energiabiztonságával is, mert a Barátság kőolajvezetéket ukrán támadások érték. Megjegyezte: az ukránoknak is méltányolniuk kellene, hogy Magyarország Ukrajna első számú villamos energiaellátója.

Orbán Viktor kiemelte: a háztartások rezsicsökkentésének fenntartásához elengedhetetlen az orosz gáz és az orosz kőolaj. A magyar kormány döntéseinek köszönhetően 2025-ben is az Európai Unió legalacsonyabb áram- és gázárait tudják biztosítani a magyar családoknak; a rezsicsökkentés nélkül minden család évente több százezer forinttal fizetne magasabb árat az energiáért – hívta fel a figyelmet.

Parlamenti beszédében a kormányfő a brüsszeli gazdaságpolitikát alacsony színvonalúnak, lassúnak, tétovának és cselekvésképtelennek nevezte, és úgy értékelt: a következő hónapok súlyos kérdése, hogy az unió tud-e változtatni. Orbán Viktor azt javasolta, ne várakozzanak a kétséges irányú, minőségű és ütemezésű brüsszeli gazdaságpolitikára. Az elmúlt hónapokban a kormány úgy döntött, hogy nem várakozik tovább, hanem

megindítja a saját nemzeti utat követő gazdasági programját.

Július 1-jétől elindították Európa legnagyobb adócsökkentési programját, jövedelemadó-mentessé tették a csed-et és a gyed-et. Szintén július 1-jétől ötven százalékkal megemelték a családi adókedvezményt, 2026. január 1-jétől újabb ötven százalékot emelnek – jelezte. A háromgyermekes anyák október 1-jétől, a kétgyermekesek 2026. január 1-jétől felmenő rendszerben egész életükben szja-mentessé válnak, ami egymillió édesanyát érint.

A családi adókedvezmények növelésével és a két- és háromgyermekes édesanyák szja-mentességével egy kétgyermekes családnál évi 1,7 millió forinttal, egy háromgyermekesnél évi 2,4 millió forinttal több maradhat 2026-ban. Ezek az intézkedések együtt plusz négyezer milliárd forintot hagynak a családoknál a következő négy évben – mondta, hozzátéve: ezt hívja a kormány családbarát adóforradalomnak, amit vállaltak és megcsinálnak.

A miniszterelnök kitért arra is, hogy szeptember 1-jével elindították a rendszerváltás utáni leggrandiózusabb otthonteremtési programot, a fix 3 százalékos hitelt.

Kiemelte: meghosszabbították az árréscsökkentést november 30-ig, és a kormány elfogadta az önkéntes árkorlátozást a bankoktól, a biztosítóktól és a telekommunikációs cégektől.

Kitért arra is, hogy a kormány 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt biztosít 2,4 millió nyugdíjasnak, és újabb fél évvel meghosszabbodik a kamatstop. Hozzátette, a magasabb infláció miatt kiegészítő nyugdíjemelés jár, ami átlagosan idén plusz 51 155 forintot jelent.

Orbán Viktor kedvezőtlennek értékelte az EU–Amerikai Egyesült Államok vámmegállapodást, szerinte ez nem az európaiak érdekeit szolgálja, és a magyar gazdaságra nézve is vannak következményei, amiket ellensúlyozni kell. Ezért – folytatta – a Nemzetgazdasági Minisztérium iparvédelmi és munkahelyvédelmi akciótervet dolgozott ki.

A miniszterelnök sikeresnek értékelte az egyetemek összekapcsolását a gazdasági élet szereplőivel.

Hangsúlyozta: az Európai Bizottság azt közölte, hogy Magyarország vezesse be a progresszív adózást, szűkítse az adókedvezményeket, számolja fel a rezsicsökkentést, valamint szüntesse meg a kamatstopot és az árréscsökkentést, a kormány ezért nemzeti konzultációt hirdet a közteherviselésről.

Az Európai Bizottsággal folytatott vita miatt szükséges, hogy a közteherviselésről és az egykulcsos személyi jövedelemadóról társadalmi vita legyen – hangoztatta, jelezve: a konzultációs kérdőívek postázása október elején kezdődik. Arra biztatott mindenkit, nyilvánítsa ki a véleményét, töltse ki és küldje vissza a kérdőíveket.

Orbán Viktor arról is beszélt: az év elején a kormány hajtóvadászatot indított a kábítószer-kereskedők ellen. Azóta több mint egy tonna drogot vontak ki a feketepiacról, 6581 büntetőeljárás indult, több mint 900 millió forint értékben foglaltak le drogkereskedelemhez köthető vagyonelemeket.

Orbán Viktor beszéde végén kitért a verbális és online erőszakra is.

Közölte, „ott tartunk”, hogy vannak ellenzéki politikusok, akik fegyverrel járnak nyilvános politikai összejövetelekre. „Ne veszítsük el a józan eszünket, nem őserdőben élünk vadak módjára. Arra kérem a képviselőket: mértéktartás, polgári tempó, nyugalom, csigavér” – fogalmazott a miniszterelnök a kormány munkájának támogatására kérve a képviselőket.

Jobbik: Nagy Márton mehet vissza a balettba ugrálni

Lukács László György, a Jobbik frakcióvezetője a miniszterelnök felszólalására reagálva azt mondta, egy Világpanorámát hallhattunk. „Bár én a magam részéről ezt jobban szerettem ezt a megboldogult Echo TV-n Szaniszló Ferenc tollából hallgatni, talán több igazság is volt benne” – szúrt oda pikírten a kormányfőnek a képviselőcsoport feje. A frakcióvezető azt mondta, Orbán Viktor „temetési beszédet” mondott az EU felett, csak azt nem közölte, mikor szeretné a közösséggel a kapcsolatot megszakítani – fűzte hozzá.

Lukács szerint nemhogy a Fidesz nem nyerte meg a nyarat, hanem Magyarország az egész évet elvesztette. Felidézte, az év elején még fantasztikus évet és repülőrajtot ígértek, „jó hírek”-kampányt indítottak, ezzel szemben a valóság az, hogy nem sikerült legyőzni az inflációt, az államháztartási hiányt nem tudták ledolgozni, a gazdaságot pedig nem tudták beindítani – mondta Lukács.

„Az elmúlt időszakban a repülőrajt gyorsabban omlott össze, mint a kötcsei papírdoboz”

– utalt a szeptember eleji bakira a Jobbik frakcióvezetője.

Lukács nem kevés öniróniával, de egyértelműen a miniszterelnök gazdasági növekedésre tett ígéretére is utalva megjegyezte, ő maga is tudja, milyen, amikor 3-4 százalékot vár, és az 1 százalék sem jön össze. Az ellenzéki politikus szerint ha ez így megy tovább, akkor Nagy Márton „mehet vissza a balettba ugrálni”.

Az ellenzéki frakcióvezető arról is beszélt, hogy míg a kormányfő szerint nálunk a kenyér szélére is jut vaj, valójában a kormányzat barátainak és oligarcháinak füle mögött van a vaj. Lukács szerint Magyarország fogyasztás tekintetében az utolsó helyen állunk, nem állunk jól az infláció elleni küzdelemben, a vásárlóerő tekintetében sem. Úgy látja Magyarország a V4-ek éléről az EU sereghajtói közé csúszott.

A jobbikos politikus arra is emlékeztette a miniszterelnököt, az elmúlt hét év legrosszabb bűncselekményi statisztikáival kellett szembesülnünk.

„Magyarországon, főként vidéken árad a bűn!”

– hangsúlyozta Lukács, aki szerint

Magyarországon még a zebrákat is jobban őrzik, mint a MiG-29-es repülőgépeket.

Az ellenzéki honatya szerint az sem megoldás, hogy egy-két napra odavezényelnek rendőröket, mert nem lehet bírni ezt a munkamennyiséget. A frakcióvezető azt is Orbán Viktor szemére vetette, hogy bár Magyarországot biztonságos országnak nevezi, több mint 2500 embercsempészt szabadon engedtek, akik folytathatják azt a tevékenységüket, ami Magyarországra is migrációs nyomást gyakorol. Lukács emlékeztetett, a Jobbik élhető és biztonságos Magyarországot szeretne, ehhez a vidéki rendőrök számának megduplázására, a bezárt vidéki rendőrőrsök újranyitására lenne szükség.

A droghelyzetre áttérve Lukács László György felidézte a miskei esetet, amikor egy drogfogyasztó egy kisgyermeket gyilkolt meg. A Jobbik frakcióvezetője ismét felidézte, megváltozott a helyzet, veszélyesebb lett a világ 1990 óta, amikor az Alkotmánybíróság eltörölte a halálbüntetést. Úgy véli, az ilyen kristálytiszta helyzetekben, mint a miskei gyilkosság, esetleg amikor ittasan vagy bedrogozva veszik el mások életét, az államnak lehetőséget kellene adni az ilyen büntetésre.

Végül a jobbikos honatya kitért arra is, hogy a devizakárosultakat a bankoknak kell kártalanítaniuk, fel kell függeszteni a kilakoltatásokat, ne legyenek Magyarországon százezer számra migránsmunkások, és hogy Magyarországot ne az akkuipar lábához láncolják.