Orbán Viktor: „Az ukránok már az okostelefonodban vannak”

Ezúttal Kolozsvárról, az RMDSZ kongresszusához közeli helyszínről jelentkezett be péntek reggeli rádiós beszélgetésre Orbán Viktor, aki a rendezvény keretében találkozik román kollégájával, Ilie Bolojannal is. A magyar miniszterelnök azt mondta, békében és együttműködésben akarunk élni a szomszédainkkal, ezért meg kell ragadni a lehetőséget az együttműködés javítására.

A kormányfő beszélt arról, érdekeltek vagyunk abban, hogy Románia gazdasága sikeres legyen. Kitért arra, hogy román gazdaság is nehéz helyzetben van, komoly közdelem kell ahhoz, hogy a gazdaságuk pénzügyi egyensúlyát helyreállítsák, ehhez pedig sok sikert kívánt. Orbán Viktor szerint a politika vitte bajba a román gazdaságot, mint fogalmazott,

amikor sok népszerű, rövid távú gazdasági döntés összeadódik, abból szokott következni a baj.

(Bár a román GDP a II. negyedévben 2,1 százalékkal bővült egy év alatt, az államháztartási hiány az egekbe ugrott, és az államadósság emelkedése is aggodalmakra ad okot, emiatt az új román kormány súlyos megszorításokra kényszerült. – A szerk.)

A magyar kormányfő azt mondta, ezzel szemben a magyar gazdaság ma abban az állapotban van, hogy fix 3 százalékos otthonteremtési és vállalkozási hitelt és adócsökkentés tud biztosítani egyszerre. A miniszterelnök kitért arra a múlt héten bejelentett intézkedésre, hogy a Széchenyi Kártya programon keresztül fix 3 százalékos kamatozású hitelt vehetnek fel a hazai kis- és középvállalkozások (kkv). Azt mondta, ez „komoly lökést ad” majd a szektornak. Megjegyezte, azért a kkv-kat célozzák ezzel, mert

a nagyvállalatok külföldről is igénybe tudnak venni olcsó hitelt euróban.

A miniszterelnök arról is beszélt, szerinte a legjobb gazdaságpolitika az alacsony adók politikája, amely egyszerű, kiszámítható közterheket jelent. Azt mondta, „brüsszeli utasítás, hogy több adót szedjenek be”, és a nemzeti konzultációra azért van szükség, mert Brüsszelben „óriási nyomás lesz” Magyarországon, hogy több pénzzel járuljunk hozzá Ukrajna támogatásához. Orbán Viktor azt vizionálja, ez egy nagy nemzetközi csata, ezt meg kell nyerni, ehhez kell az emberek támogatása. A miniszterelnök azt is látni véli, Brüsszel és Ukrajna „összeműködik”, hogy kormányváltás legyen Magyarországon, és azt mondta,

„az ukránok már az okostelefonodban vannak”.

A mentelmi ügyekről azt mondta, Brüsszel nem akarja veszni hagyni a befektetett pénzét, ezért nem függesztette fel a mentelmi jogokat.

A hazai turizmus adatait értékelve úgy látja, a magyar nemzetgazdaság csaknem 13 százalékát ez a szektor adja, mint fogalmazott, akik ezzel foglalkoznak, jól dolgoznak. Szóba került még a beszélgetés során Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díja, melyet a kormányfő „óriási dolognak” nevezett.

A teljes beszélgetés itt hallgatható meg: