Orbán Viktor is aláírásokat akar gyűjteni, de nem a szabad szentestéért

Nemcsak a december 24-ét munkaszüneti nappá nyilvánítani szándékozó mozgalom, hanem a Fidesz is aláírásokat fog gyűjteni. Orbán Viktor az Európai Politikai Közösség koppenhágai féléves csúcstalálkozóján azt mondta a Fidesz-közeli Magyar Nemzetnek, hogy

„lényegében minden javaslat, ami az asztalon van, az háborús javaslat. Adjunk több pénzt az ukránoknak háborúra, adjunk fegyvert az ukránoknak háborúra, gyorsítsuk fel a belépésüket az Európai Unióba, minden a háborúról szól. Szóval én úgy látom, hogy az Unió elhatározta, hogy háborúba megy. Ráadásul tegnap még be is mutatták a háborús stratégiát, hogy hogyan kell legyőzni az oroszokat”.

A Fidesz elnöki posztját is betöltő kormányfő szerint ez rossz Magyarországnak, rossz az uniónak, de a nyomás nagy, ezért azt fogja javasolni pártja elnökségének,

„indítsunk Magyarországon aláírásgyűjtést Brüsszel háborús tervei ellen, mert minden erőnkre szükség lesz, hogy ki tudjunk maradni ebből a háborúból”.

Ismert, a Jobbik kezdeményezésére a Nemzeti Választási Bizottság jóváhagyta, hogy népszavazást írjanak ki december 24. munkaszüneti nappá nyilvánításáról. Ehhez 200 ezer választópolgár aláírása szükséges, ezeken az íveken azonban csak név, lakcím, személyi azonosító jel (korábban személyi számnak nevezték), illetve saját kezű aláírás szerepel.

A fideszes íven viszont valószínűleg közvetlen elérhetőségeket (e-mail cím, telefonszám) is meg kell vagy meg lehet majd adni.

Orbán Viktor a kormánypárti lapnak arról is beszélt, hogy meg akarják változtatni az uniós csatlakozási tárgyalások eddigi jogi környezetét. Jelenleg egyhangú szavazás kell a tárgyalási fejezet megnyitásához és lezárásához is, a tervezet szerint azonban a megnyitáshoz elég lenne a minősített többség.