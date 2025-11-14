Orbán Viktor kimondta: fittyet hány egy megszövegezett megállapodásra

„Aki fölül van, annak a szava számít. Az elnök van fölül” – reagált Marco Rubio amerikai külügyminiszter szavaira Orbán Viktor péntek reggeli rádiós beszélgetése során. Mint arról lapunk is beszámolt, immár nemcsak névtelen fehér házi források, hanem

az amerikai diplomácia első számú vezetője is leszögezte, Magyarország egy évre kapott mentességet

az amerikaiak által az orosz energiahordozókra kivetett szankciók alól. (Donald Trump az ügyben nem szólalt meg – A szerk.)

A magyar kormányfő azt mondta, ez egy

személyfüggő megállapodás,

azaz addig él, amíg Trump az amerikai elnök és ő a magyar miniszterelnök. (A jelenlegi amerikai törvények szerint mivel egy személy legfeljebb két cikluson keresztül lehet elnök, Donald Trump 2028-ban már nem mérettetheti meg magát – A szerk.)

„A bürokraták meg leírják, amit leírnak, de annak nincs semmi jelentősége”

– tette hozzá Orbán Viktor, aki szerint Trump „fair, méltányos megoldást” szeretne kínálni, mert „az elnök szereti a magyarokat”.

A miniszterelnök közölte, ötéves megállapodást kötöttek cseppfolyósított, azaz LNG gáz vásárlására. Megjegyezte, Magyarországnak évente 45 milliárd köbméter földgázra van szükség, ebből az LNG 2 milliárd köbmétert fog kitenni. Az energiadiverzifikációval kapcsolatban hozzátette, a szükséges vezetékek megépültek, másodlagos, kiegészítő lehetőségekkel rendelkezünk, bár az Oroszország felől érkező vezetékek a legnagyobb kapacitásúak.

A pénzügyi megállapodásról szólva a kormányfő kifejtette, ez nem hasonlítható az IMF-hitelhez, mivel a Nemzetközi Valutaalap a nyújtott hitelért cserébe beleszól a belgazdaságba is. Mint elmondta, a mostani megállapodás eredményeképp a felek egymást meg tudják segíteni, ha valamelyik bajba kerül. azt is megjegyezte, 4-5 konstrukcióról lehet szó, ezeket részben a jegybankok, részben a kormányok használják.

Orbán Viktor az amerikai tárgyalások kapcsán szűkszavúan beszélt az orosz–ukrán háború lezárásáról. Azt azért elárulta, a budapesti békecsúcs előkészítése zajlik, és hogy Magyarország egyetlen ország, akik nyitva tartotta a diplomáciai csatornákat az oroszok felé.

Azzal kapcsolatban, hogy az Európai Unió 2027-től teljesen leválna az orosz energiahordozókról, közölte, ezzel még „meg kell harcolnunk”. Felháborodott azon, hogy

az uniós vezetés ezt nem egyhangú döntést igénylő szankcióként, hanem egyszerű többséget igénylő kereskedelempolitikai intézkedésként kezeli,

szerinte ez ellentétes az európai értékekkel, jogsértő, ezért

Magyarország az Európai Unió Bíróságához fordul.

(Sajnos a devizakárosultakat érintő uniós bírósági döntés, az úgynevezett Marczingós-ítélet után nem ennyire harcos a magyar kormányfő – A szerk.)

A tizennegyedik havi nyugdíj négylépcsős bevezetéséről Orbán Viktor azt közölte, az ilyen hosszú távú intézkedésekhez, mint ez is vagy az adókedvezmények, kell, hogy legyen egy nagyívű elképzelés, egy vízió. Azt ígérte, ez egy megalapozott döntés, aminek megvan a pénzügyi-gazdasági alapja.

Egyúttal ismét leszögezte, a nyugdíjrendszer átalakítása rossz ötlet.

Végül szóba került a nevelőszülői díj megduplázása is, amiről a kormányfő azt mondta, arra számítanak, ettől többen jelentkeznek nevelőszülőnek, így több gyermek nevelkedhet, ha nem is vér szerinti, de szerető családban.

A beszélgetés itt nézhető meg újra: