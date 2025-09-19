Orbán Viktor megkapta: „vaj is csak az oligarchák és a barátok füle mögé jutott”

Oda jutott a miniszterelnök, hogy az „élhetetlen” Európával kell megint riogatni a magyar embereket, úgy, hogy a miniszterelnök elfelejtette, hogy Európában példátlan módon a magyar kormány engedett szabadon a migrációt szervező és abból hasznot húzó 2500 elítélt embercsempészt – válaszolt Orbán Viktor péntek reggeli rádiós beszélgetésére közleményében a Jobbik. Az ellenzéki párt felidézi, a kormányfő élhetetlen Nyugatról beszél, miközben hazánk sodródott ide 15 évnyi kormányzás után.

A párt közleménye emlékeztet,

a regisztrált bűncselekmények száma tavaly meghaladta a 230 ezret, vagyis másfélszeresére nőtt 2021 óta.

Emellett nem érkeztek haza a várt uniós források, továbbra is nyomás alatt vannak a magyar pénztárcák az áremelkedésektől – folytatódik a kellemetlen felsorolás.

Míg a kormány azt üzeni, hogy „a kenyér szélére is jusson vaj”, addig a kenyér soha nem látott mértékűre zsugorodott, és vaj is csak az oligarchák és a barátok füle mögé jutott

– áll az ellenzéki erő közleményében. Úgy vélik, az emberek egy biztonságos és élhető Magyarországot akarnak,

„ahol igazságot tesznek a devizásoknak, ahol megfogják az emelkedő bolti árakat, ahol felszámolják a vidéken áradó bűnt”.

A Jobbik szerint 2026-ban kormányváltásra van szükség, ők pedig egy élhető és biztonságos országért dolgoznak.

