Orbán Viktor megszólalt a nyugdíjakról, a katáról és az euró bevezetéséről is

Nagyinterjút adott az Economx gazdasági portálnak Orbán Viktor miniszterelnök Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnökével együtt, melyben közölte, az idei és jövő évi költségvetés megteremti a gazdaságélénkítő intézkedések fedezetét. A kormányfő és az MKIK elnöke szombaton közös sajtótájékoztatón jelentette be, a kis- és középvállalkozások számára fix, 3 százalékos kamatozású, szabad felhasználású hitelt biztosítanak. A miniszterelnök úgy véli,

amikor a gazdaság számára jutnak támogatások, akkor kisebb a kockázat.

Ha jó helyre megy a pénz, az növeli a teljesítőképességet, több bevételhez jut a költségvetés.

A jövő évi bérmegállapodásokról a kormányfő azt mondta, egy egyeztetés kellős közepén vannak, arra a kérdésre, hogy a két számjegyű minimálbér-emelés csak a szociális hozzájárulási adó csökkentésével lehetséges-e, azt felelte,

„ez durván hangzik, de nagyjából ez a helyzet”.

A beszélgetés során szóba került a 2022 őszén alaposan beszűkített kisadózók tételes átalányadójának (kata) kérdése is. A miniszterelnök ezzel kapcsolatban óvatos volt, mint fogalmazott, az ezt alkalmazó vállalkozók részéről

„ugyanis annyi visszaélés történt, hogy azt el sem tudom mondani”.

Szerinte a kata „félrecsúszott”. (A kormányfő szavait cáfolják a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által az Mfor rendelkezésére bocsátott ellenőrzési adatok adatok: az adóhatóság 9 év alatt mindösszesen 9 milliárd forint adókülönbözetet tárt fel, noha a kata hatálya alá bejelentkezett adózók közül minden negyvenediket ellenőrizték. – A szerk.)

A kormányfő szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter „megütötte a főnyereményt” az akkumulátoripar betelepítésével, a következő 5-10 évben Magyarország a világ élvonalába kerül ezen a területen.

Orbán Viktor arról is szót ejtett, „öngyilkos politikának” tartja, ha egy ország a fogyasztásra akarja építeni a gazdasági növekedését. A magyar gazdaságot idén is, és az előrejelzések szerint még jövőre is csak a fogyasztás tartja életben, pedig alapvetően beruházásalapú lenne a hazai gazdaság.

A kormányfőt kérdezték az euró bevezetéséről is, amire azt válaszolta,

„az én terítékemen biztos nem lesz”.

Szerinte az Európai Unió épp a dezintegráció időszakában van, ő pedig nem szeretné a mostaninál szorosabban nem összekötni Magyarország sorsát az unióval.

A miniszterelnököt kérdezték a nyugdíjrendszer átalakításáról és a Nők 40 program felülvizsgálatáról is, amire azt mondta, ezekre nem fog sor kerülni.