Orbán Viktor Moszkvába megy

Orbán Viktor november 28-án pénteken Moszkvában, a Kremlben találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel – írja saját informátorai alapján a VSquare.

A portálnak az út részleteit jól ismerő, megbízható forrás árulta el az információt, a kormány egyelőre nem adott ki hivatalos tájékoztatást a találkozóról. A 24.hu megkeresésére a Kormányzati Tájékoztatási Központ nem cáfolta az értesülést. Mint írták, „a miniszterelnök külföldi útjairól a szokott rendben tájékoztatjuk a nyilvánosságot”.

A lap emlékeztet, az orosz elnök 2022, azaz az Ukrajna elleni agresszió kezdete óta eddig háromszor fogadta a magyar kormányfőt.

A megbeszélés témájáról egyelőre nem szivárogtak ki információk, ám szinte biztos, hogy szóba fog kerülni az energiahordozók szállításának kérdése. Ismert, Orbán Viktor november elején Donald Trump amerikai elnökkel abban egyezett meg, Magyarország felmentést kap a paksi atomerőmű orosz részvételű beruházása elleni szankciók alól, illetve a Barátság kőolajvezetéken, illetve a Török Áramlat földgázvezetéken továbbra is szankciómentesen vásárolhat orosz energiahordozókat.

Utóbbival kapcsolatban dilemma alakult ki a magyar közbeszédben, ugyanis bár a kormányfő a tárgyalás után azt mondta, időkorlát nélküli mentességet kaptunk a szankciók alól, amerikai illetékesek, köztük még Marco Rubio külügyminiszter is azt mondta, a mentesség csupán egy évre érvényes.