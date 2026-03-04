Orbán Viktor nem engedi, hogy akár 25 forinttal olcsóbb legyen az üzemanyag

Benzinre literenként 35,9, gázolajra 33 eurócent jövedéki adó a minimum a hatályos uniós előírások alapján, ezt pedig az előző év október 1-jei árfolyamon kell átváltani forintra – írja a HVG. Azaz – fejtik ki – az autósoknak a benzin literjében legalább 139,7 forint, a dízel literjében pedig legalább 128,4 forint jövedéki adót kell kifizetniük.

Csakhogy

a fideszes kormánytöbbség ennél magasabb szinten határozta meg az adó mértékét,

amit ráadásul minden évben a júliusi éves inflációs mutató mértékében emelnek.

A benzin jövedéki adója most 158,8 forint, a gázolajé pedig 148,76 forint literenként. Csak azért nem magasabb, mert a január 1-jén esedékes adóemelést a kormány a választások utánra halasztotta.

Mivel a jövedéki adóra ugyanúgy rárakódik az Európa-rekorder 27 százalékos áfa, mint a többi költségelemre, így kiszámítható, a különbség plusz áfa összegével csökkenthető lenne az üzemanyagok ára, és ezzel még az uniós előírásokat sem sértenénk meg. Összegszerűen:

a benzin ára bruttó 24,26 forinttal,

a gázolaj ára pedig bruttó 25,86 forinttal lehetne alacsonyabb literenként,

ha az Orbán-kormány nem adóztatná túl a magyar autósokat.