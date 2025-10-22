Orbán Viktor nem zárta ki, hogy megvalósuljon a devizás igazság joga

A devizakárosultak ügyében kérdezte Orbán Viktor miniszterelnököt Z. Kárpát Dániel az Országgyűlés azonnali kérdések és válaszok órájában. A devizások ügyeit a parlament elé vivő jobbikos képviselő úgy véli, a kormányfővel a felelősök körének egyik részében meg tudnának állapodni, a rendezés kérdésében nem.

Z. Kárpát szerint a forintosítást ő rémálomként minősíti, a miniszterelnök pedig úgy, hogy megpróbálták megtenni, amit lehet.

„Április vége óta új helyzet van”

– emelte ki a jobbikos képviselő, aki az Európai Unió Bíróságának (EUB) úgynevezett Marczingós-féle ítélete alapján azt mondta, a tőkeösszeg feletti részt vissza kell adni a károsultaknak.

A honatya úgy látja, a helyzet képlékeny, így nem lehet visszafordíthatatlan eseteket engedni, például devizakárosultakat kilakoltatni. A képviselő azt a kérdést szegezte a kormányfőnek, hogy a november 15-étől szokásos kilakoltatási moratóriumot hajlandó-e azonnal bevezetni.

Válaszában Orbán Viktor azt mondta, a kilakoltatási moratórium november 15-étől április 15-éig tart, és nem is kíván ezen változtatni, ugyanis – vélte – „a helyzet ma is ugyanaz, mint tavaly vagy tavalyelőtt volt”.

A miniszterelnök felsorolta a kormányzati intézkedéseket, majd közölte:

„a devizahitel-válságot lényegében felszámoltuk”.

A kormányfő azt is említette, hatezer devizahitel-szerződés ügye van a bíróságon, és azt javasolta, ne törvényhozással szolgáltassanak igazságot, hanem fogadják el a bírói ítéleteket.

Viszonválaszában Z. Kárpát Dániel rámutatott, a hatezer per mellett ott van több százezer magyar család, aki a devizahitelét „irreálisan kedvezőtlen feltételek mellett tudta átváltani méregdrága forinthitelre”. Közölte, az ügyletek tisztességes elszámolást követelnek, amit a parlament tud keresztülvinni. Felvetette azt is, számos esetben a kilakoltatott emberektől még további milliókat követelnek a hitelezők,

a Jobbik politikusa pedig azt szeretné elérni, hogy akitől elvették az ingatlanját, azok tartozás nélkül maradhassanak, és megpróbálhassák újrarendezni életüket.

A miniszterelnöki viszonválaszban Orbán Viktor azt mondta, ha uzsorások követelnek, akkor fel kell lépni a törvény erejével. Ha azonban a tartozások behajtásáról van szó, akkor

a miniszterelnöknek sincs ellenére, hogy újranyissák a vitát az „elsétálás jogáról”.

A kormányfő azt mondta, ezt korábban azért nem emelték a magyar jogrendszerbe, mert attól összeomlana a jelzálog-hitelezés rendszere. Orbán Viktor azt mondta, érdemes megvizsgálni, hogy ez továbbra is fennáll-e,

a jelzálog-hitelezés rendszerén belül a Z. Kárpát Dániel által javasolt intézkedést szívesen támogatja.