Orbán Viktor szövetségese különadót vetne ki a készpénzes fizetésre

Január 1-jétől bevezethetik a készpénzes fizetésekre kivetett különadót Rómában – írja az Economx, a gazdasági lap az Il Messaggerót szemlézte. A különadót Giorgia Meloni kormánypártja, az Olaszország Fivérei (FdI) költségvetéshez benyújtott módosítása biztosítaná, amely a készpénzes fizetések limitjét 10 ezer euróra emeli, de 500 eurós adóval.

A javaslat szerint

„500 eurós különleges bélyegilletéket kell fizetni minden olaszországi készpénzes fizetésre, 5001 és 10 000 euró közötti összegben, áruk vagy szolgáltatások vásárlása esetén”,

a rendelkezés pedig nemcsak az olasz állampolgárokra, hanem a külföldiekre is vonatkozna.

2023 óta Olaszországban 5000 euró a készpénzes fizetések felső korlátja, efölött – elkerülendő az adócsalásokat – kötelező a nyomon követhető fizetési módok, azaz a kártyás vagy átutalásos fizetés alkalmazása. Ha jóváhagyják a törvénymódosítást, akkor az ötezer és tízezer euró közti készpénzes tranzakciók esetén bélyeget kell ragasztani a papír alapú számlára. A számla másolatát ezzel együtt át kell adni az eladónak, hogy az adóhatóság le tudja ellenőrizni azt – olvasható a cikkben.