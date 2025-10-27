Orbán Viktor Washingtonba utazik, hogy győzködje Trumpot

Trump hibát követett el a szankciókkal, majd én beszélek vele, hogy visszavonja azokat – mondta Orbán Viktor a Repubblica újságírójának a pápai audienciát követően. A HVG szemléje szerint a magyar kormányfő azt is közölte, Washingtonba utazik az amerikai elnökkel tárgyalni, ahol arról fognak beszélgetni, hogy miként lehetne a magyar gazdaságot fenntarthatóan kiszolgáló energetikai rendszert kiépíteni.

Magyarország erőteljesen ráutalt az orosz kőolajra és földgázra, ezek nélkül az energiaárak az egekbe szöknek és kimaradásokat is eredményezhet – mondta Orbán.

Újságírói kérdésre Orbán még határozottabban jelentette ki, hogy magyar szemszögből a szankciókkal Trump hibát követett el.

„Megpróbáljuk majd megtalálni ebből a kiutat, különösen Magyarország számára”

– mondta.

Mint arról lapunk is beszámolt, Matt Whitaker amerikai NATO-nagykövet kijelentette, hazája elvárása, hogy az orosz kőolajat és földgázt vásárló országok, mint például Magyarország is, váljanak le az orosz energiahordozókról.

Arra a kérdésre, hogy Orbán Viktor Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel miről tárgyal majd, azt mondta, az európai gazdaság jövőjéről, mivel az ukrajnai háború ügyében Európának már kevés tennivalója van, azt ugyanis “kiszerveztük az amerikaiaknak és az oroszoknak”, Európa teljesen kiesett a képből, “sajnos nincs szerepünk”, nem vesz részt az ukrán-orosz kapcsolatok és biztonság építésében.

A téma tehát az európai gazdaság versenyképességének a visszaesése jelenti, különösen a zöld átállás és az RTS2 kibocsátás-csökkentési irányelv, amely növeli majd az energiaárakat a lakástulajdonosok és az autósok számára is. Azon kell dolgoznunk, hogy Olaszország és Magyarország gazdasági versenyképesebb legyen – mondta a magyar miniszterelnök.