Orbán Viktorék belenyúlnak a rezsicsökkentésbe

A szokatlanul hideg idő miatt januárban éves összevetésben 43 százalékkal megnövekedett a lakossági gázfogyasztás – mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy szerdai háttérbeszélgetésen az Index tudósítása szerint. Orbán Viktor miniszterelnök pedig mesterséges intelligenciával készített képet posztolt.

A kormányfő egy korábbi posztjában azt írta, a mostani hideg újra ráirányítja a figyelmet a rezsicsökkentés jelentőségére. Jelezte, a szerdai kormányülésen további lépésekről döntenek az intézkedés megerősítésére, mint fogalmazott „még egy lapáttal rátegyenek”.

Nagy Márton két helyzetre hívta fel a figyelmet:

– az egyik oldalon azok a háztartások állnak, amelyek a hideg miatt átlépték a rezsivédelmi határt, így a korábbiakhoz képest jelentősen megugrott a számlájuk.

– a másik oldalon viszont olyan fogyasztók is vannak, akik ugyan nem lépték át ezt a küszöböt, ám a megszokottnál magasabb fogyasztás miatt így is többet fizettek, mint korábban.

A gazdasági csúcsminiszter leszögezte, a tervezett módosítást a kormány nem a költségvetés általános terhére hajtaná végre, az az energiaszektor profitjából menne. Vagyis cél az, hogy a háztartások terhei csökkenjenek, miközben a költségvetési egyensúly ne sérüljön.

A konkrét bejelentésre később fog sor kerülni, és valószínűleg a csütörtöki Kormányinfón további részleteket fog elárulni Gulyás Gergely kancelláriaminiszter.