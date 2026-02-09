Orbán Viktorék döntése, hogy hagyják működni a mérgező üzemet

Még a kormányban is felmerült, hogy bezárassák a gödi Samsung-akkugyárat, ugyanis rendkívül súlyos munkavédelmi és légszennyezési problémák merültek fel – írja oknyomozó cikkében a Telex.

A lap azt írja, számos mérés bizonyítja. hogy

a dolgozókat az egészségügyi határértéket sokszorosan, akár 510-szeresen (nem elírás! – A szerk.) meghaladó rákkeltő vegyi anyag belélegzésének tették ki.

A Telex forrásaira hivatkozva azt írja a titkosszolgálatok fedett vizsgálatai után készült jelentés a kormány asztalára kerültek, ahol megdöbbentek a számokon. Azt írják,

a titkosszolgálatokat is felügyelő Rogán Antal a gyár bezárása mellett kardoskodott, „vállalhatatlan politikai kockázatnak” minősítve, ha ez kiderül.

Vele szemben

a gyár megtartását követelte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint a térség országgyűlési képviselője, Tuzson Bence.

A kormány végül leállítás helyett a problémák megoldására határidőt tűzött ki.

A Telex cikke szerint az akkugyár vezetőségi ülésén jelentették be, hogy vége a régi világnak, amikor a cég háborítatlanul szeghette meg a rá vonatkozó szabályokat. A lap forrása úgy fogalmazott:

„szóltak, hogy Viktor levette a védelmet a gyárról”.

Ezt követően egyenesen Dél-Koreából hozattak légtisztítással foglalkozó mérnököket, ehhez szükséges gépeket, amivel ideiglenes javulást értek el 2023 végére, de 2024 elején ismét romlottak a mutatók, meghaladták az egészségügyi határértéket.

A kormány mégis

újabb 133 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatásról kötött szerződést a gödi Samsung SDI akkugyárral.

A gödi akkumulátorgyár egyébként (hasonlóan a többi hasonló hazai üzemhez) nem gazdaságos: veszteséget termel, miközben folyamatosan bocsátja el munkavállalóit.