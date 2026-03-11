Orbán Viktort devizakárosultak ügyével bombázták a ciklus utolsó ülésnapján is

A 2022-2026-os parlamenti ciklus utolsó ülésnapján Z. Kárpát Dániel a miniszterelnökhöz intézett azonnali kérdést a devizakárosultak érdekében. A jobbikos honatya azt kérte a kormányfőtől, hogy addig, amíg az Európai Unió Bíróságának (EUB) ítéletét teljes egészében meg nem valósítja törvényi szinten az Országgyűlés a Lex Marczingós formájában, legalább

„hibernálják a végrehajtások rendszerét a devizahiteles ügyekre kiterjedő módon”.

Az ellenzéki politikus úgy fogalmazott, ez magában foglalná a devizahitelekkel összefüggő végrehajtások megszüntetését, az árverések megszüntetését, valamint a kilakoltatások tilalmát.

Orbán Viktor felidézte, 2010-ben még 1 millió 100 ezer devizahitel-szerződés volt, ezek 90 százalékát pedig nem is euróban, hanem svájci frankban tartották nyilván. A kormányfő úgy vélte, a végtörlesztés lehetőségével, a forintosítással a kabinet „az alkotmányosság határát talán kívülről súrolva” megtett mindent, és

nem is kívánják ezt az ügykört visszahozni a kormány hatókörébe.

A miniszterelnök szerint most már a bíróságoknak kell a devizakárosultak érdekeit képviselniük.

Viszonválaszában Z. Kárpát Dániel azt mondta, ez egy „szakmai szakadék” marad, mert a károsultak zömének sem energiája, sem pénze nincs egy pereskedésre, és nincs is annyi jól képzett ügyvéd, aki ennyi devizakárosult jogi képviseletét el tudná látni. Ezért javasolták a végrehajtások befagyasztását mint „előszobát”, rámutatott, a 39 ezer kilakoltatás egy „horrorisztikus szám”. A jobbikos képviselő ismét felvetette a „devizás szabadság joga” kérdését, hogy

aki már elvesztette otthonát, egzisztenciáját, attól ne lehessen további milliókat követelni.

A kormányfő viszonválaszában felidézte, a legnehezebb helyzetben levők számára hozták létre az eszközkezelőt, és arra is emlékeztetett, sok család innen vissza tudta vásárolni ingatlanját. Orbán Viktor azt mondta,

Z. Kárpát Dániel javaslata az elsétálás jogáról számára szimpatikus,

az amerikai jelzálog-hitelezésben ez létezik. Orbán Viktor szerint a hazai jelzálog-hitelezési rendszer viszont másképp épül fel, és hiába dolgozott ennek megvalósításán, eddig nem járt sikerrel. „Ha ezt a téglát kihúztam volna a falból, akkor a teljes magyar jelzálog-hitelezés összeomlott volna” – mondta a miniszterelnök, aki azt ígérte, újra megpróbálkozik ezzel.